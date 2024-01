Vehemensen cáfolta kedd délután a Volkswagen, hogy jegelné a stratégiai külső befektető felkutatását a PowerCo nevű akkugyártó cégébe, sőt a német konszern közölte, hogy tartja magát az ütemtervéhez, azaz még idén eladnák a cég egy részét - írja a Reuters.

A Volkswagen Kínába szánt bogara. Fotó: AFP

"A befektetők részéről továbbra is nagy érdeklődést tapasztalunk" – indokolta elhatározását a konszern.

A Bloomberg korábban kedden ugyanis piaci pletykák alapján arról számolt be, hogy a vállalat már nem tekinti prioritásnak a részleges értékesítést, illetve az idei vagy a jövő évi tőzsdei bevezetést.

A Volkswagen közleménye kiemelte, hogy a tőzsdei bevezetés is továbbra is "kézzelfogható lehetőség marad".

A PowerCo szóvivője szintén cáfolta, hogy az ütemezés megváltozott volna.

A Bloomberg hírére a VW részvényei 1 százalékkal, 115 euróra estek, ám a cáfolatra újra 116 euró fölé emelkedett az árfolyam.

Elbizonytalanodtak az EV-gyártók

Mint ismert a a Renault hétfőn jelentette be, hogy félreteszi villanymeghajtású autókat gyártó vállalata, az Ampere tőzsdei bevezetésére vonatkozó terveit az EV-átállás lassulása és a tőzsdei bevezetések iránti általános érdeklődés hiánya miatt.

Ráadásul hasonló a kép az egész piacon, néhány év gyors növekedés után a General Motors és a Ford is erőteljesen visszavett az elektromos átállással kapcsolatos ambícióiból, amit a megrendelések visszaesése mellett a megszűnő támogatásokkal, a töltő-infrastruktúra hiányával és a túlzottan drága modellekkel indokolnak.

Ami késik, nem múlik

A VW menedzsmentje azonban eszerint továbbra sem tett le a PowerCo piacosításával összefüggő terveiről.

A konszern változatlanul hajlandó befektetői tőkét bevonni az akkumulátorgyártóba, és a piaci környezet fényében továbbra is nyitott a tőzsdei bevezetésre is

– válaszolták a Bloombergnek. Az EV-k felfutása ugyan valóban nem olyan meredek, mint várták, de a PowerCo iránti befektetői érdeklődés „továbbra is nagy” – tették hozzá.

A PowerCo hosszú távú finanszírozására vonatkozó tervek átértékelése újabb visszalépés lenne a Herbert Diess korábbi vezérigazgató által indított ambiciózus törekvésektől. Az óvatosság ugyanakkor érthető lett volna, hiszen a Volkswagennél nem ez az első eset, amikor egy új technológiába törhetett volna bele a cég bicskája.

A saját szoftverfejlesztéssel kapcsolatos küzdelmek korábban évekig hátráltatták az autógyártót, és nagyban hozzájárultak Herbert Diess 2022-es leváltásához.

A Volkswagen egyedül is végigviszi a projektet

A PowerCo műszaki paraméterei eközben változatlanok, a 2022-ben létrehozott leányvállalat 20 milliárd eurót kíván akkumulátorgyártásba fektetni, hogy évente nagyjából 3 millió autó számára szállítson akkukat.

Már két gyárépítésbe kezdtek Európában, Németországban jövőre, Spanyolországban pedig 2026-ban indul a termelés. Egy harmadik, kanadai telephelyen is folynak már az előkészítő munkálatok.

A PowerCo amúgy olyan egységes akkukat fejleszt, amelyek a csoport legtöbb EV-platformjához illeszkednek, ami siker esetén nagy előny lehetne a vállalat számára, de egyben kockázatot is hordoz. A vállalat amerikai partnere, a QuantumScape révén szilárdtest-akkumulátorokat is fejleszt. Ez a technológia az EV-ket hatékonyabbá és olcsóbbá teheti.

Júniusban Thomas Schmall, a VW technológiai vezetője, aki egyben a PowerCo elnöke is, arról beszélt:

Rengeteg a kihívás az üzletágban, mivel hiányoznak a kiváló szakértők, a kritikus fontosságú ásványi anyagok és a gyártás felfuttatásához szükséges berendezések is.

A cégcsoport azóta már közölte, hogy a PowerCo bányákba is befektet az ellátás biztosítása érdekében.

Ha a VW kitart az irányvonala mellett, a PowerCo 2030-ra akkumulátorszükségletének nagyjából a felét lenne képes biztosítani, és egy 20 ezer dolgozót foglalkoztató óriásvállalattá válik. A Volkswagen európai eladásainak több mint 70 százalékát és az észak-amerikainak durván a felét teljesen elektromos járművek teszik ki addigra.

A Bloomberg szerint egyébként a globális EV-piac a jelenlegi bizonytalan helyzet dacára továbbra is növekszik. Várakozásaik szerint a tavalyi 33 százalékos bővülés után az értékesített villanymeghajtású modellek darabszáma idén nagyjából ötödével, 16,7 millióra nő, ennek a 70 százaléka lesz teljesen elektromos.

A Volkswagen tavaly mintegy 2 százalékkal gyengülő részvényeit az LSEG elemzői konszenzusa 141 eurós medián célárral ajánlja vételre.