Tartósan gyenge időszak következik a kínai gazdaságban, menekül a külföldi tőke maradéka is A világ második legnagyobb gazdaságát ingatlanválságok, adóssághegyek és geopolitikai bizonytalanságok garmadája sújtja, a közelgő tajvani, majd amerikai választások pedig akár évekre is meghatározhatják az ország kilátásait. Rossz bőrben van a kínai részvénypiac, de lehet ez még rosszabb is – Móró Tamással, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégájával beszélgettünk.