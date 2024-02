A Hableány sétahajó 28 utasának halálával járó, 2019-es budapesti katasztrófa főszereplője, a flottájában a Viking Sigynt is soraiban tudó, svájci székhelyű, de norvég hátterű vállalat tőzsdére megy. A világszerte turistahajókat üzemeltető Viking Holdings két évvel a teljes ágazatot a csőd szélére sodró pandémia után, a szektor szereplői közül elsőként jelentette be, hogy megcélozza a parkettet, s a New York-i tőzsdén kötne ki.

Tőzsdére megy a Viking Cruises, a budapesti tragédiában érintett cég.

Fotó: Cseke Csilla / MTI

A cég félmilliárd dollárt vagy még annál is több pénzt remél az elsődleges tőzsdei részvénykibocsátástól (IPO), amelyre a tervek szerint a második negyedévben kerülhet sor. A tengeri körutazások és folyami luxusutak specialistája közleményében jelezte, hogy benyújtotta az IPO-hoz szükséges dokumentációt az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). Az IPO lebonyolításában szervezőként

a Bank of Americát,

a JPMorgan Chase-t,

a svájci UBS-t és

a Wells Fargót kérte fel.

Kis tételben, orosz hajókkal kezdték

A Viking elődjét, a Viking River Cruisest Torstein Hagen norvég multimilliárdos alapította 1997-ben négy, Oroszországtól vásárolt folyami üdülőhajóval. Kisvártatva 70 hasonló hajóra bővült a flottája, ezek törzsközönségét az 55 éven felüli, angolul tudó, jómódú turisták alkották, akik Európa valamennyi nagy folyóján, így a Dunán is hajókázhattak.

A Viking 2013-ban döntött úgy, hogy kimerészkedik a tengerre: első hajóútját 2015-ben indította, azóta hívják Viking Cruisesnak. A vállalatot Bázelből irányítják, a TPG magántőke-társaság és a Canada Pension Plan Investment Board támogatja, amelyek együttesen legutóbb 2020 novemberében 500 millió dollárt fektettek be a Viking Cruisesba. A Bloomberg adatbázisa szerint

a Vikingnek mintegy 4,7 milliárd dollár adóssága van. És nemcsak anyagi, hanem erkölcsi is.

A dél-koreai turistákat szállító Hableányt a Margit híd pillérjeinél 2019 májusában maga alá gyűrő Viking Sigyn ügye máig nem került nyugvópontra.

A szállodahajót a baleset idején ukrán nemzetiségű kapitánya, Jurij Csaplinszkij irányította, akit 2023. szeptember 26-án a Pesti Központi Kerületi Bíróság első fokon öt és fél év fogházra ítélt, miközben segítségnyújtás elmulasztásával vádolták meg a mögötte haladó Viking Idun kapitányát. Az ítélet nem jogerős.

Álomutazás helyett karantén

Egy másik, hasonló profilú norvég társaság is bekerült a hétvégi hírekbe, ugyanis járvány tört ki a Norwegian Cruise egyik óceánjáró luxushajóján, emiatt a Norwegian Dawn Mauritius partjainál kénytelen vesztegelni, fedélzetén 2184 utassal és 1026 fős személyzettel.

A szigetország fővárosa, Port Louis kikötőjétől nem messze, a nyílt tengeren horgonyzó hajó az előző tervezett állomáson, az Indiai-óceán déli részén fekvő, egzotikus Réunion szigetén sem kötött már ki, s az utasok partra szállását most a mauritiusi egészségügyi hatóság akadályozta meg. A Bloomberg értesülései szerint arra hivatkoztak, hogy

a luxushajón több mint százan betegedtek meg hasmenéses tünetekkel,

akik közül 15 fő kivételével mindannyian meggyógyultak. Az utóbbiak viszont súlyosabb, azonosítatlan tüneteket produkáltak, ezért az egész hajóra karantént rendeltek el. A mauritiusi járványügyi szakemberek még szombat este a helyszínre mentek, és mintákat vettek a betegektől.

A teszteredmények kiértékeléséhez 48 órára van szükség, addig a komplett hajó tétlenül várhatja a fejleményeket. Bonyolítja a helyzetet, hogy a hajón lévők közül csaknem kétezer utasnak Mauritiuson ért volna véget az útja, Port Louisban pedig 2279 embert vett volna a fedélzetére a Norwegian Dawn, és egy kellemes, többnapos kirándulásra indultak volna a szigetvilágba.