Annak ellenére, hogy meglehetősen óvatos várakozásokat fogalmazott meg 2024-es üzleti évére a Mercedes-Benz Group, továbbra sem felejtkezik meg sem a részvényeseiről, sem a munkavállalóiról – derült ki a német prémiumautó-gyártó csütörtök reggel publikált negyedik negyedéves gyorsjelentéséből.

Jól jár mindenki, aki a Mercedes közelébe került. Fotó: AFP

Kevesebb nyereséget termel a Mercedes

A stuttgarti székhelyű konszern eladásai várhatóan idén is az előző évi szinten maradnak, ám az üzemi eredménye kissé elmaradhat a tavalyitól. Az üzemieredmény-marzs a személygépkocsi üzletágban a 2023-as 12,6 százalékról a 10-12 százalékos sávba, míg a kisteherautó-szegmensben 15,1 százalékról 12–14 százalék közé csúszhat vissza.

Ebben persze semmi újdonság nincs, hiszen a romló piaci környezet és az elektromobilitásra fordított magas kiadások miatt a Mercedes-Benz tavaly is – még az enyhén emelkedő értékesítések mellett is – sokkal kevesebbet keresett, mint 2022-ben.

Miközben az árbevétel 2 százalékkal, 153,2 milliárd euróra nőtt, az üzemi eredmény (EBIT) 4 százalékkal, 19,66 milliárdra csökkent. Sőt, az utolsó negyedévben, amikor a céget újfent az ellátási lánc akadozása is hátráltatta, az EBIT mintegy ötödével, 4,3 milliárd euróra esett vissza.

Mindebből eredően a nettó nyereség a negyedik negyedévben 21,5 százalékkal, 3,16 milliárd euróra, míg az egész évet tekintve közel 2 százalékkal, 14,5 milliárdra zsugorodott.

A piaci környezet előreláthatóan még egy darabig idén sem válik kedvezőbbé, amiben főként a közel-keleti és oroszországi konfliktus, valamint a Kína és az Egyesült Államok közötti feszültségek által okozott „rendkívüli bizonytalanság” játszik szerepet, ám a kritikus alkatrészek ellátási láncának szűk keresztmetszete is „szignifikáns kockázati tényező” marad – írja a Mercedes-Benz közleménye.

Pénzhegyeken csücsül a stuttgarti konszern

Ennek ellenére a vállalat igazgatósága részvényenként 5,3 eurós osztalékra tesz javaslatot idén, szemben az egy évvel korábbi 5,2 euróval.

A közlemény kitér a szerdán bejelentett újabb, 3 milliárd eurós részvény-visszavásárlási program részleteire is. Eszerint a visszavásárlás a több mint egy éve futó, jelenlegi, 4 milliárd eurós részvény-visszavásárlási program után azonnal megkezdődik, és legkésőbb 2025. július 7-én fejeződik be. A visszavett részvényeket pedig be is vonják.

A gáláns részvényesi javadalmazást az teszi lehetővé, hogy, a szabad pénzáram (FCF) egy év alatt 39 százalékkal, 3,4 milliárd euróra, a csoport nettó likviditása pedig 19 százalékkal, 31,66 milliárd euróra nőtt.

A menedzsment ráadásul a továbbiakban is lehetőséget lát újabb hasonló programokra, amire németes precizitással már egy új irányelvet is meghirdettek: a jövőben az autógyártó üzletág szabad cash flow-jának 40 százalékát osztalékfizetésre fordítják, a fennmaradó részt pedig – ha nem költik esetlegesen kisebb cégek felvásárlására (M&A) – teljes egészében saját részvényeik vételére költik.

A Mercedes 91 ezer németországi munkavállalója idén áprilisban is megkapja maximum 7300 eurós nyereségrészesedését, ami egységesen jár, tehát nem a bérek arányában, viszont a konkrét összeg az elmúlt pénzügyi év végleges eredményének függvénye – írja a német Finanzen.net hírportál.

A hírekre csütörtökön napközben 4,6 százalékkal, 71 euró fölé lőttek ki a Mercedes részvényei Frankfurtban.