Idén is megosztotta részvénytippjeit befektetési cége, azaz a Berkshire Hathaway részvényeseivel Warren Buffett, az omahai látnok. S mivel ezeket a leveleket 1965-ben - a vállalat 1964-es megvásárlását követően - kezdte küldözgetni, könnyű kiszámolni, hogy az idei már bizony a 60. ilyen tájékoztató volt - derül ki a brit Morningstar összefoglalójából.

Idén sem változtatott filozófiáján a szélsőségesen konzervatív Warren Buffett. Fotó: AFP

Idén már Charlie Munger nélkül írta meg levelét Buffett

Ha pedig bárkinek kétségei támadnának, hogy érdemes-e odafigyelni a matuzsálemi kort megélt, idén már a 94. életévébe lépő profira, annak csak annyit kell a figyelmébe ajánlani, hogy a Berkshire tőzsdei kapitalizációja 1964-től napjainkig nem kevesebb, mint 4,38 millió százalékkal emelkedett.

Buffett egyébként idén, most szombaton küldte ki az első olyan befektetői levelét, amelyet nemrég elhunyt legendás befektetőtársa, Charlie Munger támogatását kényszerűen nélkülözve fogalmazott meg.

A vállalat 2023-as eredményeit is értékelő levélben kifejeződő befektetési filozófia amúgy egy jottányit sem változott, továbbra is a hosszú távon folyamatosan felértékelődő, értékalapon kiválasztott részvények mellett teszi le a garast a guru. Amint kiemeli, Munger tanította neki anno, hogy ne a jó részvényeket vegye csodálatos áron – ahogy a mesteréül választott Ben Graham írta a könyvében, az Intelligens Befektetőben –, hanem inkább a csodálatos részvényeket gyűjtse a portfóliójába jó áron.

Buffett ilyen részvényeknek tartotta a Coca-Colát és az American Expresst is, amikor bevásárolt belőlük 1988-ban, illetve 1991-ben a Berkshire-nek és az sem meglepő, hogy tavaly is megtartotta őket.

Ha találsz egy igazán csodálatos részvényt, ragaszkodj hozzá. A türelem kifizetődő, és egy csodálatos befektetés ellensúlyozhatja a sok középszerű döntést, melyeket elkerülhetetlenül meg kell hozni

- hangsúlyozta.

Idén is kiemelte néhány kedvencét a guru

Idén azonban két másik portfólióelemet ragadott ki a Berkshire palettájáról, amelyeket szintén a végtelenségig tartani kell szerinte.

Az egyik az Occidental Petroleum, amelyben a Berkshire 2023 végéig 27,8 százalékos részesedést szerzett, és amellett opciója van további részvények megvásárlására is. Buffett azonban nem akarja szőröstől-bőröstől az Occidentalt, inkább a vállalat hatalmas amerikai olaj- és gázkészletei tetszenek neki.

A második időtlen időkig tartandó befektetési elem a Berkshire öt nagy japán bankban szerzett részvénypakettje.

Egyaránt 9 százalékos részesedést halmoztak fel ugyanis Buffették az Itochu, a Marubeni, a Mitsubishi, a Mitsui és Sumitomo pénzintézetekben.

Ezeknek a vállalatoknak a vezetői úgy vezetik a cégeiket, ahogy azt az omahai látnok megálmodta, és sokkal jobban, mint ahogy szerinte az az Egyesült Államokban megszokott.

Nem szórják a pénzt, indokolt áron és mennyiségben vásárolják vissza a részvényeiket, a cash flow-t inkább az üzleti tevékenységük fejlesztésére fordítják, sőt még a vezetőiket sem fizetik túl. Ennek ellenére mindegyikben 10 százalék alatt akar maradni Buffett.

Saját utódlására is kitért Buffett

A levél kitér arra a sokakat izgató kérdésre is, hogy miért tart a Berkshire Hathaway 150 milliárd dollárt készpénzben, illetve rövid lejáratú befektetésekben. Nos, a válasz, hogy jelenleg közel s távol, sem Amerikában, sem azon kívül nem lát megfelelő lehetőséget részvényportfóliója bővítésére, azaz csodálatos részvények jó áron való vételére, így egyelőre tovább ücsörög dollárhegyein a magát szélsőségesen konzervatívnak minősítő guru.

Végül saját utódlásáról is ejt néhány szót Buffett, megerősítve, hogy továbbra is a kanadai Greg Abel, a Berkshire elnök-vezérigazgatója a favorit, aki minden szempontból készen áll arra, hogy akár már holnap átvegye a helyét, azaz a cég befektetési politikáját is ő irányítsa.