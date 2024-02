Nem keltettek meglepetést a decemberi amerikai külker adatok. Annál izgalmasabb az áruforgalom területi bontása és a folyamatok értelmezése. Mert az amerikai–kínai vámháború egészen különös alkalmazkodásra késztette a kínai cégeket. Ez például abban is kifejeződik, hogy paradox módon az amerikai gazdaság kínai függését csökkenteni hivatott napelemgyárakat is kínai cégek építik az Egyesült Államokban. Most a tavalyi amerikai külkereskedelmi adatok okoznak fejtörést az elemzőknek, igazolva a régi mondást, hogy szerelemben és vámháborúban mindent szabad.

Tavaly decemberben az Egyesült Államok kereskedelmi hiánya 62,2 milliárd dollár volt, ami teljesen megfelel az előzetes várakozásoknak – derült ki a szerdán közzétett hivatalos adatokból. Az 258,2 milliárd dollárt tett ki decemberben, másfél százalékkal növekedett. Míg a decemberi 320,4 milliárd dollár volt, s ez 1,3 százalékos bővülés.

A tavalyi év egészében a kereskedelmi hiány 18,7 százalékkal, 773,4 milliárd dollárra csökkent, ami három éve a legalacsonyabb szint, ez a 2,8 százalékát tette ki, szemben a 2022-es 3,7 százalékkal. Elemzők szerint a hiány csökkenésének egyik oka az, hogy az amerikai importőrök 2022-ben túlrendelhettek, ami felduzzasztotta a készleteket, s emiatt

tavaly az import az erős fogyasztás ellenére is zsenge maradt.

A 0,43 százalékponttal járult hozzá a gazdaság 3,3 százalékos éves növekedési üteméhez a negyedik negyedévben, miután két egymást követő negyedévben semleges volt a hatása.

A tavalyi adatok azt mutatják, hogy miközben a Kínával szembeni deficit jelentősen csökkent, addig a Mexikóval szembeni hiány a 2017-es szinthez képest megduplázódott, a Vietnámmal szembeni hiány pedig ugyanezen a bázison triplázódott. Az amerikai–kínai kereskedelmi háború miatt ugyanis a kínai gyártók áthelyezték a termelést más országokba. Ezzel is magyarázható, hogy

az Egyesült Államok tavaly, húsz év után először, több árut vásárolt Mexikóból, mint Kínából.

Más szóval, a mexikói áru jelentős része valójában kínai. Elemzők szerint emellett a csökkenő kereskedelmi hiány is felfelé torzítja kicsit a kínai gyártású termékeinek amerikai fogyasztásának szűkülését.

Az is feltűnő, hogy hét év alatt megháromszorozódott és

elérte az egymilliárdot a Kínából az Egyesült Államokba küldött „de minimis” csomagok száma,

a 800 dollárnál kisebb értékű küldeményekre vonatkozóan ugyanis az Egyesült Államok kereskedelmi joga egy évtizede kivételt tesz, s vámmentességet biztosít a kínai csomagküldőknek is, például az ezt maximálisan kiélvező Temunak és Seinnek.