Noha Sam Bankman-Friedet több bűncselekmény vádjában is bűnösnek találta a bíróság és az egykori FTX-vezér hónapok óta a rácsok mögött van, mindez nem jelenti azt, hogy teljesen elvesztette a kapcsolatát a kriptók világával, ha hihetünk a sajtójelentéseknek.

Fotó: Angela Weiss

A bukott kriptoguru – aki csak március 28-án tudja meg, hogy pontosan mi lesz a büntetése – ugyanis továbbra is szívesen ad kripto befektetési tippeket a börtönőröknek a The New York Times szerint.

Bankman-Fried továbbra is a Solana kriptozsetonjának nagyszerűségét hirdeti, amivel vélhetően jó pontokat szerzett az őrök körében,

hiszen augusztus óta – akkor került a Brooklyn’s Metropolitan Detention Center nevű börtönbe – a Solana értéke 4-5-szörösére nőtt. A eszköz ezen időszakban a nagy kriptodevizák közül a legnagyobb emelkedést érte el.

Az egyébként hírhedten rossz körülményeket biztosító börtönben Bankman-Friednek szüksége is lehet az őrök jóindulatára, legalábbis ha hihetünk szüleinek, akik enyhe büntetésért írtak levelet a bíróságnak.

Barbara Fried szerint fia élete veszélyben van a börtönben, ugyanis Sam Bankman-Fried képtelen felismerni a társas érintkezés jeleit és naivan hisz a tények és az érvek erejében a viták megoldásában. Fired szerint emiatt fia különösen nagy veszélyben van – írja a Business Insider.

Kedden Sam Bankman-Fried ügyvéde arról beszélt, hogy a kriptomogul 100 éves büntetése barbár és groteszk dolog lenne és ehelyett 5–6,5 éves büntetés lenne a megfelelőbb.

Kérdés, hogy a bíró szívét meglágyítja-e, hogy könnyen lehet, hogy az FTX-csődeljárása során a betétesek végül visszakapják a pénzük 100 százalékát. Ennek oka ugyanis az, hogy a felszámolás alatt a betétesek követeléseit dollárra váltották, míg az FTX eszközei kriptókban voltak és időközben a kriptopiac jelentős emelkedésen ment keresztül. Sam Bankman-Fried birodalma ráadásul jelentős befektetéssel rendelkezett az Anthropic nevű mesterséges intelligencia startupban is, amelynek értéke szintén megugrott a legutóbbi tőkebevonás során.