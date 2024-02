Bíróságon támadja meg az szabályozó hatóságát a TikTok és a Meta Platforms, amiért az EU új tartalommoderálási szabályainak a költségeire nagyobb összeget (díj) szabnak ki rájuk, mint riválisaikra – értesült a Bloomberg.

Támad a TikTok. Fotó: Shutterstock



Nekiugrott az EU-nak a Meta és a TikTok

A kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok február 6-án perelte be az Európai Bizottságot, a Meta pedig egy nappal korábban nyújtotta be keresetét. Mindkét vállalat az EU módszerét kifogásolja a díj kiszámítására, rámutatva, hogy sokkal többet kell fizetniük, mint más technológiai óriásoknak, amelyeknek adott esetben még a felhasználói bázisuk is nagyobb.

Nem értünk egyet a díj mértékével, és több okból is jogorvoslatot kérünk. Egyebek között azért, mert a kiszámítás alapjául a havi aktív felhasználóink számára vonatkozó, harmadik fél által készített hibás becsléseket használták fel

– áll a TikTok csütörtöki közleményében, miután a cég bírósági keresete felkerült az EU Törvényszékének honlapjára.

A Meta pedig közölte, hogy bár támogatja az új rendelet célkitűzéseit, és már változtatásokat is végrehajtott azok betartása érdekében, azonban nem ért egyet „a díjak kiszámításának módszertanával”.

„A veszteséget elkönyvelő vállalatoknak nem kell fizetniük, még akkor sem, ha nagyobb felhasználói bázissal rendelkeznek vagy jelentősebb szabályozási terhet jelentenek” – áll a közleményben. Ez azt jelenti, hogy

egyes vállalatok semmit sem fizetnek, míg másoknak aránytalanul nagy összeget kell fizetniük

– tette hozzá a Meta.

A Facebook tulajdonosa ezzel valószínűleg az Amazonra és az X-re célzott, amelyeknek nem kell fizetniük.

Az EU nemrégiben elfogadott digitális szolgáltatási rendelete (DSA) arra kötelezi a közösségi médiavállalatokat, hogy tartalommoderátorokat alkalmazzanak, és egyéb módon is csökkentsék a káros tartalmak terjedésének a kockázatát, míg az online piactereknek nyomon kell követniük az eladókat, és lehetővé kell tenniük a vásárlók számára, hogy jelezzék, ha illegális termékekre bukkannak.

Azok a vállalatok pedig, amelyek nem tartják be a szabályokat, akár az éves bevételük 6 százalékát kitevő bírságra is számíthatnak, sőt, ha ismételten megszegik a szabályokat, ki is tilthatják őket az unióból.

Miért kell fizetnie a Metának és a TikToknak?

A két cég jogorvoslati kérelme azonban nem erre a bírságra vonatkozik, hanem az új rendszer bevezetésével kapcsolatos költségek megosztására.

Az új szabályok ugyanis azt is előírják, hogy az Európában több mint 45 millió havi aktív felhasználóval rendelkező „nagyon nagy online platformoknak” (VLOP) a felhasználóik száma alapján kell felosztaniuk az új szabályok érvényesítésének költségeit.

Bár ennek a díjnak a felső határa a vállalatok nyereségének 0,05 százaléka, a Meta felháborodott, hogy a veszteséges vállalatoknak nem kell fizetniük, míg neki 11 millió eurót számláztak ki. A TikTok sem érti, hogy számították ki neki a 3,9 millió eurós díjat – írja a Verge.

A Meta sem tudja elfogadni a 11 millió eurós sarcot. Fotó: Shutterstock

A Verge szerint különben a Meta és a Google anyavállalata, az Alphabet állja a költségek mintegy háromnegyedét. Utóbbi cégre 22,1 millió euró jut.

Mivel azonban a 2022-ben veszteséges cégeknek nem kell utalniuk, az X például egyelőre mentesült a sarc alól. Az Amazon pedig egy korábban indított perben támadta, hogy VLOP-nak minősítették, ezért a luxemburgi bíróság ideiglenes intézkedésként felfüggesztette a DSA alapján megállapított kötelezettségeit.

A DSA értelmében amúgy 20 vállalatot azonosítottak be VLOP-ként, tehát ezek közül a nyereséget termelő cégeknek kell összedobniuk az EU által kiszámolt 45,2 millió eurót.

Reagált az EU is

Közben az unió is reagált is a két cég jogorvoslati kérelmére.

„A döntésünk és a módszertanunk is sziklaszilárd, megvédjük az álláspontunkat a bíróságon” – közölte az EU illetékes szabályozó hatósága.

Hozzátették, hogy az összes érintett technológiai cég már befizette a decemberig esedékes díjakat.