Több mint egy hónapnyi töretlen emelkedést követően, a múlt héten váratlanul pirosban zárt a árfolyama, a legnagyobb kriptodeviza kurzusa ugyanis képtelennek bizonyult kitörni az 50–52 ezer dollár közti sávból, ezzel pedig heti viszonylatban 0,8 százalékos értékvesztést könyvelt el. Negatív heti árfolyamváltozásra legutóbb január közepén került sor.

Megtorpant az árfolyam, de rekordon az érdeklődés a bitcoin iránt. Fotó: Getty Images

A idei raliját eddig több faktor is erőteljesen támogatta : a bitcoin-ETF-ek január eleji elindulása, az áprilisban esedékes blokkjutalom-felezés – amikor az egységnyi bányászatért járó tokenkifizetéseket megfelezi a – és a globális monetáris szigor várható enyhülése is a kockázati eszközök, kiváltképp a bitcoin vitorlájába fogta a szelet.

Fiona Cincotta, a City Index Ltd. vezető tőkepiaci elemzője kiemelte:

A bitcoin háza táján az elmúlt négy hétben egyértelműen a bikáké volt a főszerep, egy ekkora rali után azonban normális, hogy egyesek profitrealizálásba kezdenek. A blokkjutalom-felezés azonban nagyban szűkíti majd a kínálatot, ami ismét lendületet kölcsönözhet a kriptopiac legnagyobb szereplőjének.

A bitcoin az idén 15,8 százalékkal erősödött, jelenleg 51 122 dolláron jár a kurzus.

Hatalmas ralin van túl a bitcoin árfolyama

A token árfolyamralijának megakadása azonban távolról sem jelenti azt, hogy a befektetők elfordultak volna a kriptopiac legnagyobb szereplőjétől: az opciós piacon ugyanis 26 havi rekordra, 22,7 milliárd dollárra nőtt a nyitott kontraktusok állománya, 300 millió dollárra megközelítve ezzel a történelmi csúcsot jelentő 23 milliárd dolláros összeget.

Ezzel párhuzamosan a január eleji debütálásával szektorális rekordok tömkelegét megdöntő bitcoin-ETF-ek terén is pozitív fordulat állt be a múlt hét végén: a Greyscale zárt végűből tőzsdén kereskedetté alakított alapja a kezdeti sok százmillió dolláros napi tőkekiáramlását mindössze 44,2 millió dollárra tudta leszorítani, ami pozitív rekord az eszköz történetében, és előrevetíti a szektorális egyensúly várható beállását is.