A New York-i keddi kereskedésének zárása után a cég azt közölte, hogy a december végével záródott három hónapban az adózott eredménye 8,5 százalékkal, 728 millió dollárra, részvényenként 1,4 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 671 millió dollárról, részvényarányosan 1,23 dollárról.

Fotó: Shutterstock

Az eBay bevétele 2 százalékkal, 2,56 milliárd dollárra emelkedett.

Az elemzők véleményének átlagában kisebb, 1,03 dollár részvényarányos nyereség és szerényebb, 2,51 milliárd dollár bevétel szerepelt. Az eBay előrejelzése szerint a folyó negyedévben a bevétele 2,5–2,54 milliárd dollár, részvényarányos adózott eredménye pedig 0,86–0,9 dollár közötti lesz. A szakértők átlagosan 2,53 milliárd dollár bevételre számítanak a március végével záródó negyedévre.

Az eBay tavalyi bevétele 3 százalékkal, 10,1 milliárd dollárra emelkedett, adózott eredménye 2,8 milliárd dollár, részvényarányosan 5,21 dollár volt.

A társaság bejelentette azt is, hogy 8 százalékkal, 27 centre emelte a negyedéves osztalékot és 2 milliárd dollárral 3,4 milliárd dollárra bővítette részvény- visszavásárlási programját. Idén januárban az eBay azt jelentette be, hogy elbocsátja a teljes munkaidőben dolgozó munkavállalói 9 százalékát, ami mintegy ezerfős leépítést jelent. A cégnél ezenkívül visszavágják a megbízással foglalkoztattak számát is.