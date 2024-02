Egyetlenegy Tesla kelt el ezen az igényes piacon

Dél-Koreában is mind jobban elveszi az emberek kedvét a drágább autók vásárlásától a magas hitelkamat, amellett a kínai gyártás miatt a minőségi hibáktól is tartanak a Hyundai és a Kia hazájában. Ráadásul idén a felére csökkenhet a Tesla Model Y városi terepjáró vásárlására ösztönző állami támogatás is.

2024.02.07. 21:33 | Szerző: Murányi Ernő

Egész januárban összesen egyetlenegy autót adott el a Tesla Dél-Koreában. A vásárlási kedvet a biztonsági aggályoktól kezdve az árakon át a töltő-infrastruktúra hiányáig számos körülmény vetette vissza. Egyetlenegy Tesla kelt el Dél-Koreában januárban.

Fotó: Shutterstock Felkopna álla Dél-Koreában Az a bizonyos egyetlen autó ugyan egy Model Y városi terepjáró volt, ám ezzel együtt 2022 júliusa óta nem volt ilyen gyenge hónapjuk Muskéknak Koreában – derül ki a Carisyou szöuli kutatóintézet és a koreai kereskedelmi minisztérium adataiból. A Carisyou szerint különben a Koreában regisztrált új elektromos autók száma 80 százalékkal csökkent decemberhez képest. Immár ebben a távol-keleti országban is lelohadt a lelkesedés az elektromos autók iránt, mivel a magas kamatok és az egyre keményebben sújtja a fogyasztókat, ám a gyorstöltők hiánya és az akkumulátortüzek sem tesznek jót a keresletnek. A januári fiaskó annál is inkább hideg zuhanyként érhette a Teslát, mivel a Kínában gyártott Model Y tavaly a cég egyik legkelendőbb modellje volt Koreában. A legtöbb koreai, aki Teslát akart venni, már megvette – mondta Li Heng-Ku, a Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology tanácsadó cég vezetője. Szerinte mostanában a vásárlók egy része azért pártolt el az amerikai márkától, mert azt részben Kínában gyártják, és a fogyasztók aggódnak a minőség miatt. Felére eshet a Tesla Model Y után járó támogatás is Amellett a koreai elektromosautó-eladásokat az erős szezonális keresletingadozás is hátráltatja. Li szerint sokan azért halogatják a járművásárlást, mert a kormány új támogatási csomagjára várnak. A Bloomberg Newsnak adott nyilatkozatában a Tesla koreai szóvivője maga is erre hivatkozott. A Tesla 2023 júliusában amúgy mintegy 56,99 millió koreai vonban (43 ezer dollár) határozta meg a kínai gyártású Model Y fogyasztói árát, mivel Koreában 57 millió vonig jár az elektromos autók vásárlására ösztönző maximális állami támogatás. A kedden bejelentett 2024-re vonatkozó tervezetben a szöuli kabinet 55 millió vonra csökkentette, így a Tesla Model Y támogatása a felére csökken, hacsak…