Vajon elhatalmasodott Biden elnökön a paranoia? Vagy csak az ipari lobbit megszólító kampányfogás tanúi lehetünk? Esetleg tényleg joggal tart az amerikai nemzetbiztonság a kínai okosdaruktól, melyek Pekingbe továbbítják az amerikai polgári és katonai konténerek adatait? Tény, hogy a Biden-adminisztráció a következő öt évben további 20 milliárd dollárt fektet a kikötői biztonságba, kiegészítve a korábban bejelentett infrastrukturális fejlesztéseket, beleértve a tervekbe a kínai gyártmányú teherdaruk cseréjét is.

Fotó: Fatih Aktas / AFP

Lehet, hogy őrültség, de van benne rendszer. Tavaly, amikor az amerikai csipgyártók a korlátozások enyhítéséért lobbiztak Washingtonban, Biden elnök határozott álláspontot képviselt: még a lebutított amerikai csipeket sem árusíthatják Kínában. Ilyen előzmények után teljesen logikus lépés az amerikai tengeri biztonságában a kínai eszközök vizsgálata. Nem véletlen, ha az elnök és csapata dollármilliárdokat tervez befektetni a teherdaruk hazai gyártásába,

hogy ellensúlyozza az amerikai emberek félelmét,

mely szerint a fejlett szoftverrel rendelkező, Kínában épített okosdaruk elterjedt használata számos amerikai kikötőben potenciális nemzetbiztonsági kockázat.

A 2021-ben elfogadott ezermilliárd dolláros kétpárti infrastrukturális törvénycsomagból származó pénz egy japán vállalat, a Mitsui amerikai leányvállalatát támogatná a daruk gyártásában. Így harminc év után először épülnének kikötői daruk belföldön.

Itt valódi stratégiai kockázattal van dolgunk

– mondta Anne Neuberger, az Egyesült Államok kiber- és feltörekvő technológiákért felelős helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója. Míg Liu Pengyu, a washingtoni kínai nagykövetség szóvivője úgy véli:

teljes mértékben paranoia,

hogy a kínai gyártmányú daruk nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államok számára.

A Biden-adminisztráció nem véletlenül reagál ilyen határozottan. Az amerikai sajtóban már tavaly kiszivárgott, hogy a Pentagon kémkedésre alkalmas eszköznek tart egy kínai, állami tulajdonú vállalat által gyártott óriásdaru-típust, melyet számos amerikai kikötőben használnak. Katonai szakértők szerint a daruk szoftverét Peking manipulálhatja, hogy akadályozza az amerikai hajózást.

Ezeket a kínai darukat távolból lehet irányítani, szervizelni és programozni

– hangsúlyozta John Vann, a parti őrség kibervédelmi parancsnokságának szakértője, hozzátéve: az amerikai kikötőkben lévő parti daruk 80 százaléka ebbe a körbe tartozik. Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies washingtoni agytröszt vezető munkatársa egy kongresszusi meghallgatáson azt mondta: Kína katonai doktrínája elsőbbséget biztosít az ellenséges csapatokat mozgató rendszerek célba vételének, beleértve a kikötőket és repülőtereket is. Ezekben a rendszerekben a kínai szoftverek megpróbálják átvenni a hálózat irányítását, hogy éles helyzetekben zűrzavart okozzanak.

Különös jelentősége lehet

az amerikai kikötők kiberbiztonságának és a pekingi beszivárgásnak

egy feltételezett tajvani konfliktus esetén, amely azonnali reagálását kívánhat az amerikai haditengerészettől.