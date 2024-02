Szerző: Beschenbacher Kornél, privátbankár, SPB Befektetési Zrt.

Sűrű lesz a február a magyar állampapír és a diszkontkincstárjegyek lejárata szempontjából: több értékpapírnak is február 21-én és 28-án van ugyanis a lejárata. A befektetők számára ezért a következő hetekben az újrabefektetések okozhatják a legnagyobb fejtörés, ezért célszerű áttekinteni az alternatívákat, és megnézni, ezek közül melyek kecsegtetnek a legmagasabb hozampotenciállal.

Fotó: Westlight

Elsőként azt érdemes mérlegelniük a befektetőknek, hogy milyen időtávra, mekkora kockázattal és milyen devizában szeretnék a lejáratok után keletkezett összeget újra befektetni.

Akik a jövő héten lejáró Prémium 2024/I sorozata után szeretnének továbbra is prémium-állampapírba fektetni, azoknak a 2032/J sorozatú értékpapír lehet jó választás. Ez a 8 éves futamidővel rendelkező papír az első kamatperiódusra – azaz a 2025. április 22. napjáig terjedő időszakra – 7,90 százalékos évesített kamatot kínál. A kamatprémium mértéke 2029-ig 0,50 százalék, utána (lejáratig) 1 százalék.

További lehetőségként például a 2027/N Bónusz Magyar ajánlható, mely a kamatbázison felül 1,50 százalékos kamatprémiumot ad, és negyedévente fizeti ki a kamatokat. Érdekességképpen, ez év januárjában a Fix Magyar Állampapír 2027/Q1 sorozatot bocsátotta ki az ÁKK, amely 3 éves futamidő mellett, évi 7,00 százalékos kamatozású, amit negyedévente kapnak meg a befektetők.

A szintén februári lejáratú D240221 és D240228 Diszkont Kincstárjegy befektetőinek már jóval kedvezőtlenebb hozamok mellett ugyan, de továbbra is van lehetőségük befektetni DKJ-eszközökbe, átlagosan körülbelül 6,40 százalékos hozam mellett.

Aki hosszabb lejáratú és fix kamatozású magyar államkötvényekben gondolkozik, annak érdemes megvizsgálnia a 4,50 százalékos kamatozású 2032/G zöld magyar államkötvényt, mely névérték alatti kereskedhetőségének is köszönhetően 5,90 százalékos lejárati hozammal elérhető a másodpiacon. Emellett a tavaly 30 százalék feletti eredményt produkáló, 3,00 százalékos kamatozású 2041/A magyar államkötvény, valamint a 4,00 százalékos kamatozású 2051/G zöld magyar államkötvény is megfelelő lehet. Előbbi papír jelenleg közel 67,50 százalékos árfolyamon, míg az utóbbi közel 70,40 százalékos árfolyamon érhető el a másodpiacon. Fontos kiemelni ezen értékpapíroknál, hogy nem szükséges a lejáratig megtartani őket, hanem futamidő közben is értékesíthetők.

Mindemellett, ha az árfolyam visszatér a 2022. januári szintekre, akkor akár 20-25 százalékos hozampotenciálról is beszélhetünk.

Milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik szeretnének inkább devizában, de továbbra is magyar állampapírba befektetni?

Euróban a REPHUN 5,375 százalékos kamatozású, 2033-ban lejáró magyar államkötvény az 1.000 euró/1.000 euró minimum kereskedési mennyiségének köszönhetően a kisbefektetők számára is elérhető, a másodpiacon jelenleg 4,60 százalékos lejárati hozam mellett és 105,86 százalékos árfolyamon.

A dolláros befektetést keresők számára továbbra is magas hozampotenciállal kecsegtet a REPHUN 7,625 százalékos, 2041-ben lejáró magyar államkötvény, melynek minimum kereskedési mennyisége 2.000 dollár/2.000 dollár. Ez most 6,10 százalékos lejárati hozam mellett és 116,05 százalékos árfolyamon érhető el a másodpiaci kereskedésben.