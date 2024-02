A pár dollárt érő, úgynevezett filléres részvények adták decemberben a teljes amerikai tőzsdei forgalom közel 20 százalékát, januárban pedig a 14 százalékát, szemben a korábbi évek mintegy 5-6 százalékos átlagával. A forgalmat döntően a kisbefektetők hajtották, akik a 2021-es mémrészvényőrület idején kaptak kedvet a tőzsdéhez, amikor is a lakosság vásárlásai az egekbe repítették a GameStop árfolyamát.

Kevesebb mint 40 centet érő részvényeket is vesznek a kisbefektetők.

Fotó: Andrej Mihajlov / Shutterstock

Ezúttal azonban nem a papírok ára, hanem a kereskedési volumenek nőttek jelentősen. Ez a részvényekkel kereskedő lakossági befektetők nagyobb számával és a tőkebevonások növekvő népszerűségével magyarázható, az utóbbiak ugyanis új részvényekkel árasztják el a piacot. Az elemzők szerint a filléres papírok azért népszerűek, mert a kisbefektetők nem kockáztatnak jelentős összeget,

és már egy apró változás esetén is profitra tehetnek szert.

Igaz, nem túl jelentős összegre. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy nem mindig emelkedik az árfolyam, vagy csak ideiglenesen, és sok kisbefektető nem tudja, hogy mikor szálljon ki.

A jelenségre több példát is találhatunk: az okostelefonos alkalmazásokat fejlesztő, Donald Trump 2020-as kampányában is részt vevő Phunware cégben januárban naponta átlagosan 276 millió cserélt gazdát – írja az FT.

A vállalkozás árfolyama az elmúlt egy hónapban több mint 320 százalékkal nőtt, de az elmúlt napokban megint gyengülni kezdett, jelenleg 34 centet (mintegy 120 forint) ér egy részvénye. A vállalat a héten 10 millió dolláros tőkeemelést jelentett be 40 millió részvény kibocsátásával. Ennél is nagyobb volt forgalom a teakereskedéssel foglalkozó, de a kriptobányászatba is belekóstoló kínai cégben, a Bit Brotherben.

Az elmúlt két hónapban naponta átlagosan 572 millió részvény cserélt gazdát a veszteséges cégben. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a filléres részvények kereskedése értékben kifejezve eltörpül a nagyobb riválisok mellett. Három évvel ezelőtt a mémrészvényekkel a szemfüles kisbefektetők hatalmas nyereséget értek el, ezzel szemben a filléres részvényekből még nem senki sem gazdagodott meg.