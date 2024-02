A két legnagyobb amerikai hitelkártya-társaságot egyesítené a Warren Buffett által is támogatott lakossági bank, a Capital One 35,3 milliárd dolláros akvizíciója, melyet egy részvényügylet keretében hajtanak végre. A hitelkártya-kibocsátó Discover Financial Services részvényesei 1,0192 Capital One részvényt kapnak minden egyes Discover után, ami körülbelül 27 százalékos prémiumot jelent a pénteki záróár alapján. Az ügylet lezárását követően a Capital One részvényesei az egyesült társaságban nagyjából 60 százalékos részesedéssel rendelkeznek majd, míg a Discover részvényeseinek jut a fennmaradó rész.

A Visánál és a Mastercardnál nem gyújtottak örömtüzeket a hír hallatán.

A Capital One az Egyesült Államok kilencedik legnagyobb bankja és jelentős hitelkártya-kibocsátó, mely most a legtöbb számlájához Visa vagy Mastercard kártyát használ.

Intenzív trösztellenes vizsgálat várható,

mert az üzlet az ország hatodik legnagyobb bankjává tenné az új társaságot. Arról nem beszélve, hogy 52 milliárd dollár piaci értékű hitelkártya-hálózat kapcsolódna a pénzintézethez, ami jelentősen megnövelné befolyását a pénzügyi ökoszisztémában. Egy ilyen amerikai hitelkártya-behemót már felvenné a versenyt a rivális JPMorgan Chase vagy a Citigroup hálózatával. Pláne, hogy Discover globális hálózatot üzemeltet, bár még mindig jóval kisebb, mint a rivális Visa, Mastercard és American Express. A tervek szerint a Capital One megtartja a Discover márkát, s a saját hálózatát is átállítja Discover kártyákra.

Warren Buffett tőzsdeguru befektetési társasága a Berkshire Hathaway a hetedik legnagyobb részvényes a Capital One bankban 3,28 százalékos részesedéssel.

Viharos időket élt meg a Discover, mely kiemelt felügyeleti (FDIC) figyelemre számíthat, miután egy belső vizsgálat 365 millió dolláros kártérítési kötelezettséget állapított meg, miután kiderítették, 2007-től tévesen minősítettek hitelkártyaszámlákat, s helytelenül emelték azokat a legmagasabb kereskedői és elfogadói szintre. Az FDIC jóváhagyta a belső vizsgálat eredményét. Ezzel is összefüggésben, fél éven belül immár a harmadik vezérigazgató koptatja a székét.

Évtizede kerülgetik a bankok és technológia társaságok felvásárlási ajánlatokkal a Discovert.

A bankokat a hitelezés, a technológiai cégeket pedig a fizetési hálózat érdekelte. Ám a vállalat nem ment bele a két oldal szétválasztásába. Érdekesség, hogy a Discovernek van betétállománya is. Olyan agresszív a verseny az amerikai pénzügyi piacon, hogy

a bankok az ügyfeleknek nemcsak új hitelkártyákat ajánlanak,

de megszokottak a készpénz-visszatérítési akciók, a pontprogramok, az ingyenes repülőjegyek és a szállodai kedvezmények is.

A pandémia idején apadt az amerikaiak hitelkártya-adóssága, ám a karantén feloldása óta ismét emelkedik, ami a dagadó kamatkörnyezetben attraktív jövedelemforrás a bankoknak. Egyúttal azonban a késedelmes fizetések és a hitelezési veszteségek kockázata is növekszik.

Azért fontos a bankoknak a saját kártyahálózat, mert a díjakat a hálózatok állapítják meg és a kereskedők fizetik, amikor a fogyasztók kártyával vásárolnak. A Discover hálózat birtokában a Capital One bank közvetlenül a kereskedőkkel tárgyalhatna a díjakról és egyéb feltételekről a hálózatán áthaladó kártyatranzakciók tekintetében, így a Visa és a Mastercard versenytársa lenne.

A tavalyi csendes esztendőt követően

az idei évben felszökhet a fúziós lát.

