A granola alatt most nem az utóbbi időben divatossá vált sült müzlit értjük, hanem a 2020-ban, még a járványhelyzet alatt a Goldman Sachs által kigondolt rövidítést. A GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, Astrazeneca, SAP és Sanofi értékpapírjai képezték 4 évvel ezelőtt az európai legnagyobb piaci kapitalizációjú részvénycsapatot, a GRANOLAS-t.

Az amerikai elemzőház szerint ismét érdemes figyelni rájuk, hiszen a tavalyi európai piaci teljesítmény 60 százaléka ezekből a részvényekből tevődött össze. A GRANOLAS ma a STOXX 600 tőzsdei kapitalizációjának negyedét teszi ki és

szinte kivétel nélkül erős tőkehelyzetű, stabil és magas marzsokkal dolgozó, növekvő nyereségességű vállalatokból áll.

Bár az európai gazdaságok növekedési kilátásai ma sem túl biztatóak, a GRANOLAS csoportja az elmúlt 12 hónapban összesen 500 milliárd euró feletti bevételre tett szert, éves 8 százalékos növekedési ütemet érve el.

A GRANOLAS csoportot most megközelítően 20-as P/E-n kereskedik, amely a szokásos kereskedési sávhoz képest nem mondható olcsónak. Más azonban a helyzet, ha az amerikai „hét mesterlövésszel” (Magnificient 7) vagy más amerikai indextagokkal hasonlítjuk össze őket. Így kifejezetten olcsónak tűnik a GRANOLAS, még annak ellenére is, hogy vannak tagjai, amelyek már exponenciális növekedésen vannak túl. Az elemzői konszenzus 2025-ig további –impresszívnek mondható- éves 7 százalékos növekedési rátát jelez előre.

A Goldman elemzői kiemelik, hogy a GRANOLAS 2,5 százalékos osztalékhozamot is biztosít, amely magasabb az amerikai S&P500-as index 1,5 százalékos átlagánál és jóval megelőzi a hét mesterlövész 0,3 százalékos hozamát.

A Goldman Sachs arra is felhívta a figyelmet a közelmúltban, hogy az amerikaihoz viszonyítva alacsonyabb európai tőkepiaci likviditás mellett egyre több intézményi befektető a passzív befektetések felé fordul, így az indexekből képzett derivatív termékek mellett az tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) is keresettek. A Goldman Sachs elemzése után arra gondolunk, hogy nem lenne nagy meglepetés, ha hamarosan egy, a fenti 11 részvényt tömörítő ETF-et vezetnének be valamelyik európai börzén. Az is logikus, hogy bármilyen európai indexbefektetés nagy része ezekbe a nagy kapitalizációjú részvényekbe érkezik meg, így hajtva tovább felfelé árfolyamukat.

A Goldman Sachs GRANOLAS indexének alakulása (euróban)

Természetesen a lehetséges magasabb hozamhoz fokozottabb kockázat is tartozik. A Goldman elemzői felhívják a figyelmet, hogy a GRANOLAS részvények bevételeinek alig 20 százaléka származik Európából, így a globális trendek és a devizamozgások is jobban hatnak erre a csoportra. Főként az erősödő euró okozhat problémákat. Az amerikai piaci 37 százalékos kitettség Donald Trump győzelme esetén hátrányt is jelenthet, az LVMH, a L'Oréal és a ASML pedig a kínai piac ingadozásait szenvedheti meg.

A GRANOLA rövidítés többet között jó marketingfogás is, önmagában egy rövidítés vagy betűszó nem jelent sokat a fundamentális értékelés szempontjából. Azonban az, ahogy a nagy vállalatok kihasználják méretelőnyüket, sokban nem különbözik sem a tengeren innen, sem azon túl. Ezért amikor a lassuló gazdaságokban a kisebb részvénytársaságokat nagyobb mértékben sújtja a visszaesés, érdemes lehet a „nevető nagyokra” figyelni.

