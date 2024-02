Szokatlanul rapszodikusan alakult a streamingrészvények tavalyi éve: az amerikai oldalon szerző- és színészsztrájkok nehezítették a legnagyobb stúdiók, ezáltal a streamingszolgáltatók életét is, Kínában pedig az ismételten erőre kapó hatósági zaklatásnak esett áldozatul több videojátékos- és közösségimédia vállalat is. A szórakoztatóipari részvények számára azonban az idei év sem lesz sétagalopp.

A streamingrészvények éve lehet 2024?

Fotó: ANP via AFP

A Deloitte elemzése szerint ugyan az ágazat talpra állását a szektorba fokozatosan visszatérő hirdetési bevételek, a streaming szolgáltatók által kínált csomagajánlatok, és az egyre inkább felhasználóközpontúvá váló felhasználói felületek is elősegítik majd.

A tanácsadócég előrejelzése szerint annak is nagy jelentősége lesz, hogy a streamingszolgáltatók által kínált előfizetési csomagok választéka megkétszereződhet az idei év végére a 2022-es állapothoz képest, ami magasabb felhasználói elégedettséget eredményez majd, hiszen a korábbi kínálathoz képest több árszínvonalat képviselő csomag közül választhatnak majd, így mindenki megtalálhatja majd a számítását az előfizetések között: a reklámokat is tartalmazó olcsóbb csomagoktól a több profilt is kiszolgáló csúcskategóriás prémium előfizetésekig.

Bajban a Disney és a Paramount is

A kilátások ugyanakkor mindennek ellenére nem egyértelműen derűsek: a tavalyi évet túlzottan streaming-központosítása nyomán 35 százalékos mínuszban záró, majd az idei év elején korrigáló Paramount Global, mely tavaly 79 százalékkal megvágta kifizetett osztalékát is, egyre biztosabb, hogy egybekel majd a Warner Brothers-szel, ami ugyan jó hír lenne a cég számára, de az összeolvadás életképessége egyelőre kétséges – a szigorodó amerikai felügyeleti szabályozások ugyanis könnyedén útjába állhatnak a frigynek, tovább lökve ezzel a céget a lejtőn, melynek az idén még a kábeltévés előfizetőszámának várató, drasztikus visszaesésével is meg kell majd küzdenie.

Gyenge éve volt a két szórakoztatóipari óriásnak

Hasonlóan rossz éve volt tavaly a Disney-nek is: a szórakoztatóipari óriásnak nagy horderejű perekkel és kifejezetten dinamikusan növekvő piaci versennyel kellet szembe néznie, mely a részvényérfolyam 9 százalékos éves értékvesztésében csúcsosodott ki, melyet az idén év eleji felfutás már jelentős mértékben orvosolni tudott.

A céget sok kritika érte azért is, mert egyesek szerint túlzottan sokszor nyúl korábbi címeihez, hogy azokat újracsomagolva ismét eladja a nézőknek ahelyett, hogy új projekteket hozna be a piacra. A vállalat az idén a Disney World-ök kínálatának bővítésével foglalkozik majd elsősorban, ettől várják a befektetői bizalom visszatérését.

Kínában a gondok változatlanok

A kínai Tencent részvényei tavaly 27 százalékos mélyrepülésbe fogtak, miután a helyi piaci felügyelet decemberben a korábbinál szigorúbb szabályozásokat vezetett be az online videojátékos költésekre, hatalmas léket vágva ezzel a szektor legnagyobb szereplőinek értékeltségeibe.

Az új szabályozások megtiltották többek közt a napi bejelentkezési bónuszok kiosztását, ahogy kötelezték a vállalatokat arra is, hogy figyelmeztessék a felhasználókat az elharapódzó online költéseik mértékére.

Ezek a lépések a felhasználók érdekeit ugyan kiválóan szolgálták, a vállalati profitokra látványos negatív hatással voltak, ez pedig végsősoron a munkavállalókon csattant: a Tencent Riot Games leánya 530 alkalmazottját bocsátotta el a szabályozási reformot követően, a csoport másik tagja, az Epic Games pedig 16 százalékkal vágta meg munkaerőállományát.

Kíméletlen szakadást éltek meg tavaly a Tencent részvényei

A Netflix és a Spotify viselték a streamingrészvények koronáját tavaly

A Disney tavalyi évével merőben ellentétesen alakult a Netflix esztendeje: a streamingóriás részvényei 53 százalékkal 500 dollár felé emelkedtek 2023 végére, elsősorban a vállalat robosztus, 30 millió fővel 260 millióra növekvő feliratkozóbázisának köszönhetően.

A megugró bázis mögött

a jelszómegosztási szokások elleni erőteljes fellépés,

a reklámkiadások megnövelése, és

az előfizetési csomagok bővítésén keresztüli, relatív áremelések sikeressége

állhat az elemzők szerint.

Az idei teljesítményt elsősorban az határozhatja majd meg, hogy a cég mennyire tudja megőrizni tavalyi lendületét, ugyanakkor az igazi vízválasztó az lehet, a cég előzetes várakozásainak megfelelően tud-e tovább terjeszkedni a videojáték-iparban is.

A Neflix részvényei az idén is folytatták felfutásukat, 13 hónap alatt 78 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Erős éve volt a Netflixnek és a Spotify-nak is

A tavalyi év legnagyobb nyertese azonban egyértelműen a Spotify volt: a zeneipar meghatározó vállalatának részvényei 2023-ban 114 százalékkal 212 dollárig erősödtek, majd menetelésüket az idén is folytatták, miután teljes felhasználóbázisát 26 százalékkal 574 millió főre, prémium ügyfeleinek számát pedig 11 százalékkal 226 millióra tudta növelni.

A cég emellett fenntarthatóságát is javítani tudta, mivel árait sikeresen emelte, működési költségeit pedig csökkenteni tudta, így vártnál jobb eredményeket tudott hozni. A Spotify az idén bizonyos alkalmazáson belüli vásárlásokat is be tervez vezetni, amiktől további bevételnövekedésre számítanak a cégnél.