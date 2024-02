Hiába kényszerülnek hosszabb utat megtenni a földrészek közötti kereskedelmet lebonyolító konténerszállító hajók a Panama-csatornát járhatatlanná tevő aszály vagy a jemeni húszik támadásai miatt, a Maersk szerint a piacon még mindig túlkapacitás tapasztalható. A dán hajózási vállalat csütörtökön arról is beszámolt, hogy

a vörös-tengeri forgalmat kerülőre kényszerítő támadások miatt megugró szállítási díjakból keveset profitál.

A cég részvényei a közlést követően napi több mint 15 százalékos esésnél is jártak, mígnem végül 14,69 százalékos csökkenéssel zárták a kereskedést a koppenhágai tőzsdén. A világ második legnagyobb konténeres cégének részvényei még a versenytársait is magukkal rántották, így a német Hapag-Lloyd árfolyama is 8,67 százalékot esett.

Fotó: Shutterstock

Az elemzők egy része arra számított, hogy a Maersk és társai a kényszerkerülő árát megfizettetve busás haszonra tehet szert, ám ez a várakozás nem igazolódott be, sőt a vállalat még részvényvisszavásárlási programját is törölte. A cég vezérigazgatója, Vincent Clerc pedig arról panaszkodott, hogy a szükséges kapacitás kétszerese érkezik idén, még akkor is, ha számolunk az afrikai kerülővel – írja a Reuters. A hajótársaságok ugyanis a Covid utáni logisztikai válság nyereségéből bőségesen vásároltak új óceánjárókat.

Clerc szerint ez a túlkapacitás 2026-ig visszafoghatja a társaságok nyereségét. A Maersk ezért idén 1–6 milliárd dolláros profitra számít, szemben a tavalyi, 9,6 milliárd dolláros nyereséggel és az elemzői, 6,6 milliárd dolláros várakozással.

A túlkapacitás kialakulását jelzi, hogy több logisztikai tanácsadó konténerindexe is tetőzött januárban és mára már a tengeri szállítmányozás költségének esését jelzi.