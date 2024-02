Több mint 15 százalékot pattant a csütörtöki amerikai zárás utáni kereskedésben a Facebook anyavállalatának részvénye a Nasdaq-n, miután közzétette a gyorsjelentését. A Meta az elmúlt két év legjobb negyedéves árbevétel-növekedését könyvelhette el, ráadásul osztalékot is fizet. Az erős számok azt bizonyítják, hogy ⁠⁠a mesterséges intelligenciába való befektetés megtérül, mert hatékonyabbá váltak a célzott hirdetések.

Fotó: Shutterstock

Olyan időszakban születtek erős eredmények, amikor a vállalatnak szabályozási kihívásokkal és gyermekvédelmi aggályokkal kell szembenéznie. Épp a héten mondta egy szenátusi meghallgatáson Mark Zuckerberg vezérigazgató, hogy együttérez a közösségi médiában bántalmazott gyerekekkel, ám kitért a Meta szerepét firtató kérdések elől.

A Meta árbevétele 40,11 milliárd dollárra nőtt a decemberig tartó három hónapban, ami 25 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. A vállalat már az előző negyedévében is rekordbevételt ért el, akkor 34,15 milliárd dollárt, ami 23 százalékos növekedést jelentett év per év alapon. A vállalat bejelentette a részvény-visszavásárlások 50 milliárd dollárra növelését is.

Közel 14,02 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el a negyedik negyedévben a Meta, ami több mint háromszorosa az egy évvel korábbinak.

A technológiai óriások legfrissebb eredményei az egész iparágban erőt demonstrálnak, a vállalatok profitálnak az MI iránti érdeklődésből – jegyezte meg a Wall Street Journal, hozzátéve:

a tech cégek most karcsúak és jövedelmezőek, mert a pandémia után munkahelyeket számoltak fel és csökkentették a költségeket.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy miközben a Meta próbál választ adni a platformján a gyermekeket fenyegető tartós veszélyek miatti kemény kritikákra,

jogi csatákat folytat a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal és az Európai Unióval,

hogy megfeleljen a digitális piaci szabályozásoknak.

Fordulatot jelent, hogy a Meta történetében először készpénzes osztalékot fizet. Részvényenként 50 centet, ami 5 milliárd dollárjába kerül a vállalatnak. A szabad cash flow 43 milliárd dollár. A reklámok a Meta bevételének 96,5 százalékát tették ki a negyedik negyedévben.

A cég reklámbevétele 38,71 milliárd dollárra nőtt. A Meta közölte, hogy átlagos hirdetési díja 2 százalékkal volt magasabb, mint az előző évben, amikor is 22 százalékos árcsökkenésről számoltak be.

A cég idei első negyedéves bevételére 34,5 és 37 milliárd dollár közötti összeget prognosztizál, míg az elemzői várakozás 33,9 milliárd dollár. A tavalyi negyedik negyedévben

a Facebook napi aktív felhasználói bázisa elérte a 2,11 milliárdot,

szemben a harmadik negyedévi 2,09 milliárddal. Míg az alkalmazáscsaládjában, amely magában foglalja a Facebookot, az Instagramot, a Messengert és a WhatsAppot, 3,19 milliárd aktív felhasználóról számolt be. Ez az előző negyedévi 3,14 milliárdhoz képest növekedést jelent.