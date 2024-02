ING: gyengülésre van ítélve a forint, épp csak megússza a 400-as szintet az euróval szemben

„Arra számítottunk, hogy 2024 jó év lesz a forint számára, de a dolgok nem éppen úgy alakultak, ahogy gondoltuk” – kezdi elemzését az ING. Véleményük szerint a monetáris politika közelmúltbeli hangnemváltása és a gazdaságpolitika fokozott kiszámíthatatlansága negatívan hat; a piacokat már nem vidítja fel a pozitív reálkamat-környezet.

Fotó: Mike Pellinni

Elemzésük szerint ehhez hozzátéve a növekedéspárti költségvetési politikát, a nagy hitelminősítő intézetek által küldött figyelmeztetéseket, valamint a Brüsszellel folytatott folyamatos vitát,

kihívást jelentő piaci környezetet kapunk.

A bankház elemzői szerint így célszerű a forinttal kapcsolatos optimizmust félretenni, álláspontjuk szerint a forint az euróval szemben az első negyedévben 390-re, a második negyedévben pedig 395-re esik.

Ugyanakkor még mindig látunk néhány pozitívumot, ami megakadályozza, hogy a keresztárfolyam 400 fölé emelkedjen

– jegyzik meg.

Zloty: érdemes a jegybankárokra hallgatni

Az ING várakozásai szerint a zloty az elkövetkező hetekben tovább erősödik, és 2024 közepén 4,20-25 körüli értéket ér el az euróval szemben. A piac erősen számít arra, hogy a lengyel jegybank márciusban folytatja a kamatcsökkentési ciklust, annak ellenére, hogy az a hivatalos kommunikáció szerint valószínűtlen. A bankház szerint azonban érdemes hallgatni a lengyel jegybankárokra, akik az év második felében valóban tartózkodnak a kamatcsökkentésektől, ugyanis az új kormány visszavonja az elődje által hozott inflációellenes intézkedéseket, így a fogyasztói árak növekedési üteme ismét felpöröghet.

Ezzel párhuzamosan viszont

a zloty mögött álló fundamentális támasz továbbra is szilárd.

Várakozásaik szerint továbbra is erős lesz a külföldi tőkebeáramlás, két irányból is. Egyrészt megindulhatnak Brüsszelből az eddig befagyasztott pénzek, másrészt a tőkepiacra is megindul a külföldi tőke. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a lengyel államkötvényekben a külföldi tulajdon részaránya nagyjából fele annyi, mint a régió többi államában. Kockázatot jelenthet viszont a globális politikai környezet, teljes a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a novemberi amerikai elnökválasztás után változik-e, és ha igen, mennyire Washington hozzáállása az ukrán háborúhoz.

Korona

A cseh központi bank februárban 50 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette az irányadó kamatot, s a várakozások szerint gyorsítja a kamatcsökkentés ütemét. Az ennek nyomán beinduló spekuláció 25,3 fölé gyengítette a koronát az euróval szemben. Az ING szerint

az árfolyamgyengülésre számító hangulat februárban tetőzik,

a piac végre dűlőre jut abban, hogy hány kamatcsökkentést áraz. Ezt követően erősödésnek indulhat a korona, aminek a gazdaság élénkülése, valamint a folyó fizetési mérleg már a tavalyi negyedik negyedévben megfigyelhető javulása ágyaz meg. A korona erősödését az is elősegítheti, hogy a cseh jegybank kamatcsökkentési ciklusának befejeződése párhuzamosan megy majd végbe az Európai Központi Bank (EKB) kamatcsökkentési periódusának elindulásával.