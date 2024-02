Jóllehet a növekvő költségek és a pénzügyi eredmények soron a negatív árfolyamhatások, köztük az argentin peso leértékelődéséből jelentkező veszteségek következtében a Puma konszolidált nettó nyeresége tavaly 13,7 százalékkal, 305 millió euróra csökkent, a sportszergyártó vállalat mégsem csökkenti osztalékát, s csakúgy mint 2023-ban, idén is 0,82 eurócentet fizet részvényenként – közölte kedden a herzogenaurachi vállalat.

A Puma herzogenaurachi székhelye.

Fotó: Shutterstock



Nehéz évre számít a Puma menedzsmentje

A menedzsment azonban a január végi jövőképéhez hasonlóan – az idén sorra kerülő nagyszabású sportesemények ellenére – továbbra is nehéz évre számít. Az árfolyam-ingadozások és a bizonytalan politikai helyzet több régióban már 2023-ban is visszavetette a fogyasztást, és ez a trend várhatóan 2024-ben is folytatódik – közölték.

A folyamatos negatív árfolyamhatások az év első felében továbbra is rontják a nyereségességünket

– tette hozzá Arne Freundt vezérigazgató. Az Adidas mögött a második legnagyobb német sportcikkgyártó mindazonáltal 5 százalék körüli forgalomnövekedést vár ebben az évben, miután tavaly – a devizahatásokkal kiigazított – árbevétel 6,6 százalékkal, 8,6 milliárd euróra nőtt, ám euróban számolva csupán 1,6 százalékos volt a bővülés.

A Puma üzemi eredménye pedig a 2023-as 621,6 millió euró után idén előreláthatóan a 620–700 millió euró közötti sávban landol – írja a német Finanzen.net hírportál.

Megvan a negyedik bundesligás klub is

A cégvezetés mindamellett számos termékújdonságot is bevet a forgalom felpörgetésére. Többek között jönnek az új futó- és futballcipők a párizsi olimpiai játékokra, illetve a labdarúgó-Európa-bajnokságra és a Copa Americára. A retroszegmensben pedig a Palermo cipővel hódítana.

Az igazi szenzáció azonban az, hogy a következő szezontól már a negyedik bundesligás futballklub ölti magára a Puma szerelését. Arne Freundt szintén kedden jelentette be Herzogenaurachban, hogy

a Nike-t kiütve beszállítóként hosszú távú partnerségre léptek a Gulácsi Pétert és Willi Orbant is foglalkoztató Red Bull Leipziggel.

Sajtóértesülések szerint a Puma tíz éven át évi 15 millió eurót fizet a Lipcsének. A Bundesligában a cég a Borussia Dortmundot, a Borussia Mönchengladbachot és az 1. FC Heidenheimet szponzorálja.

Valószínűleg a vártnál magasabb hírére a Puma részvényei kedden napközben közel 1 százalékkal, 43 euró közelébe erősödtek. Rá is fért már a tavalyi évet még 50 euró fölött záró papírra egy kis pozitív lendület.