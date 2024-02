Kiderült, ezek a robotok vehetik el az emberek elől a munkát

A Figure AI nevű startup befektetői között a Microsoft, az OpenAI és az Nvidia is megtalálható, ami nem is csoda, hiszen a vállalat mesterséges intelligencia (MI) segítségével működő humanoid robotokat fejleszt, ami átalakíthatja a globális munkaerőpiacot is.

A cég csütörtökön arról számolt be, hogy 675 millió dollárt vont be, 2,6 milliárd dolláros értékeltség mellett, amit az MI képzésére, a robotok legyártására és fejlesztők toborzására kíván felhasználni.

Fotó: Figure AI

A startup az OpenAI-jal is megállapodást kötött, melynek célja a következő generációs MI-modellek kifejlesztése humanoid robotok számára, míg a Microsofttal az MI-infrastruktúra fejlesztéséről írt alá szerződést.

A céget közel két éve megalapító Brett Adcock a Financial Times szerint kifejtette, hogy céljuk a robotok mielőbbi kereskedelmi értékesítése. Az egyébként repülőtaxi-startupot is alapító Adcock szerint a mostani tőkebevonásnak transzformatív hatása lesz az emberiségre.

A Figure AI szerint a cég robotjai, amelyek képesek ládákat a futószalagra tenni, akár a munkaerőhiányt is orvosolhatják, sőt akár tízmillió nemkívánatos vagy nem biztonságos munkahelyet válthatnak ki.

A befektetők között megtalálható az OpenAI kockázatitőke-alapja, az Align Ventures, a Cathy Wood-féle Ark Invest, de Jeff Bezos családi alapja, a Bezos Expeditions is, valamint a korábbi finanszírozási körökben is szereplő Parkway Venture Capital és Intel Capital.

A robotos cég szeretné kereskedelmi terveit felgyorsítani, és lehetővé tenni, hogy a robotoknak a beszélt nyelv megértésére vonatkozó képességei javuljanak. A startup az első kereskedelmi megállapodását januárban írta alá a BMW-vel, melynek keretében a cég robotjai az autógyártó dél-karolinai gyárában fognak dolgozni, akár már az idén.