A tőzsdézésnél nagyon nem mindegy, hova hány nullát ír be a bróker, ahogy a mértékegységek elütésével is adódnak sokszor gondok. Az Uber-rivális Lyft fuvarmegosztó társaság is átélhette kedden ezt a leizzasztó pillanatot, amikor is egy banális, de fatális hiba folytán pillanatokon belül olyan rali bontakozott ki a árfolyamában, ami ritkaságszámba megy a tőzsdén.

A Lyft negyedéves gyorsjelentésében közölt kilátásoknál a 2024-re várt, korrigált profitmarzsnál 500 bázispontos (5 százalékpont) növekedés szerepelt, holott az eredeti szándék szerint ott csupán 50 bázispontnak (0,5 százalékpont) kellene szerepelnie. A nyereségtermelő képesség előrevetített, brutális javulása 67 százalékkal repítette magasabbra a Lyft részvényét, ahonnan aztán a hiba észlelése és kijavítása után visszazuhant a megszokott helyére.

Gyorsan korrigálták a hibát

Az árfolyam tehát nem sokáig tartotta magát a legutóbb 2022 augusztusában elért 19,70 dolláros szintjén. A gyorsjelentés publikálását rendszerint háttérbeszélgetés követi, ahol az elemzőket tájékoztatják a lezárt időszak eredményeiről, és beszélnek a kilátásokról, továbbá választ adnak a felmerülő szakmai kérdésekre.

Így volt ezúttal is, a Lyft pénzügyi igazgatója, Erin Brewer tette rendbe a dolgokat, és lohasztotta le a hirtelen támadt érdeklődést a Lyft részvényei iránt. Annyit azonban elért, hogy a cégnél tapasztalt pozitív lendületet 15 százalékos árfolyam-erősödéssel honorálják a befektetők.

A tévedés sokba fog kerülni a Lyftnek,

a tőzsdehatósági vizsgálat garantált, ahogy a hivatalosan közzétett tájékoztatásnak felülő és megvezetett befektetők is kártérítést követelhetnek a fuvarmegosztó cégtől – hacsak az apró betűs rész nem tartalmazza a mentességet jelentő passzusokat.

A Financial Times szerint a hirtelen támadt lelkesedés a tavaly kinevezett új vezérigazgató által kezdeményezett erőfeszítések beérésének is tulajdonítható. David Risher megbízatása arról szólt, hogy a nagy testvér, az Uber nyomába eredjenek, s csökkentsék a kettejük közötti jókora különbséget.

Amit inkább az irdatlan jelzővel kellene illetni, lévén

a Lyft 4,77 milliárd dolláros piaci értéke eltörpül az Uber 141,9 milliárdos kapitalizációjához képest.

Az amerikai piacon erős Lyft értéke 80 százalékot zuhant a részvényeinek 2019-ben történt tőzsdei bevezetése óta, míg az ugyanabban az évben startoló Uber 66 százalékot erősödött.

A Lyft sofőrjei tavaly nyolcmilliárd dollárt vihettek haza.

Fotó: Sundry Photography

A különbség nem nagyon akar csökkenni, sem a Lyfttel szerződött sofőrök állományában, sem a felhasználói körben nincs markánsan pozitív elmozdulás. Igaz, a decemberrel zárult negyedévben a Lyft közvetítésével megvalósult utazásokból származó összbevétel 3,7 milliárd dollárra nőtt, ami éves összevetésben 17 százalékos pluszt takar.

A 18 centes egy részvényre eső, negyedéves korrigált eredmény ugyanakkor sokkal jobb a 8 centes elemzői konszenzusnál, a Lyft 4 százalékkal, 1,2 milliárd dollárra gyarapodott bevétele pedig megfelelt a várakozásoknak.

Pozitív fejlemények a Lyftnél

A nettó veszteség 26,3 millió dollárra apadt, azaz David Rishernek valóban vannak eredményei. A folyó negyedévre a Lyft 3,5-3,6 milliárd dolláros fuvarforgalmat, illetve 50-55 millió dolláros kiigazított EBITDA-t jelzett előre. A cég történetében először lesz pozitív a szabad cash-flow az év végén.

A Lyft csapata megindult a profittermelés felé vezető úton, eredményeink önmagukért beszélnek

– büszkélkedett közleményében Risher, megemlítve, hogy tavaly a 700 millió fuvarjukkal csúcsot döntöttek, sofőrjeik eközben 8 milliárd dollárt vihettek haza.