Közel kétévnyi mélyrepülést követően ismét kétezermilliárd dollár fölé nőtt a kriptopiac teljes kapitalizációja, elsősorban az idén másfél hónap alatt 18 százalék fölötti ralit lebonyolító illetve a 19 százalékos felfutást eszközölő ether felülteljesítésének köszönhetően.

Hatalmas lendülettel ömlött vissza a tőke a kriptopiacra.

A kriptopiac kapitalizációja legutóbb 2022 áprilisában járt kétezermilliárd dollárt felett, nem sokkal később azonban két hatalmas volumenű összeomlás, az az év májusi Terra-csőd, majd a novemberi FTX-kapituláció villámgyorsan a lélektani határ alá rántotta a mutatót, és közel két év kellett ahhoz, hogy a korábbi tőkemennyiség ismét visszaáramoljon a piacra.

A kriptopiacon egyszerre parkoltatott 2021 végén érte el történelmi csúcsát, akkor valamivel háromezermilliárd dollár fölé is ugrott a mutató egy pár napra.

Háromezermilliárdról 950 milliárd dollár környékéig szakadt a kapitalizáció 2022 végére

A bitcoin-ETF-ek igazán jót tettek a kriptopiacnak

A kriptopiaci tőkeállomány igazán az elmúlt fél évben indult látványos bővülésnek: a nyár folyamán derült ugyanis ki hivatalosan, hogy több befektetési óriásvállalat is beadta saját kérvényét az első, közvetlenül spot bitcoinba fektető ETF elindítása érdekében, ami spekulációcunamit indított el a kriptopiacon. A lépéstől az alternatív devizapiac hívei ugyanis azt remélték, az végre beemeli a bitcoint a tőkepiacok fősodrába, és drasztikus tőkeáramlást indít majd meg a szektorba a befektetői bizalom növelésén keresztül. Végül nekik lett igazuk.

Az első 9 bitcoin-ETF ugyanis egy időben, január 11-én indult el, azóta egy látványos portfólióátrendezés, majd pedig egy egyértelmű konszolidáció zajlott le a parketten. Az első hónap mérlege pedig nem is lehetne jobb: bő négy hét alatt a szektor 3,9 milliárd dollárnyi nettó tőkebeáramlást élt meg, a árfolyama fékevesztett raliba kezdett, a szektor egyenlege pedig rohamos emelkedésnek indult.

Több mint kétszeresére nőtt a bitcoin értéke az elmúlt egy év alatt.

A bitcoin lendületét azonban a tokenhez kötött ETF-ek világrekordokat is megdöntő debütálásán túl az áprilisban esedékes blokkjutalom-felezés is hajtja: a ugyanis minden 210 ezredik kibányászott bitcoint követően megfelezi az egységnyi munkáért járó jutalmak mennyiségét, visszafogva ezzel a token kínálati oldalát és megelőzve az eszköz értékének elinflálódását. A blokkjutalom-felezéseket követően a múltban a token rendre megdöntötte korábbi árfolyamcsúcsait, erre pedig az idén is minden esély adottnak látszik.