A Ford úgy döntött, hogy ha már értelmesen elkölteni nem tudja, inkább kitalicskázza a kasszában maradt pénzt a részvényeseknek. Kezdi ezt már az első negyedévben, amikor is részvényenként 18 centet fizet ki extra osztalékként, követve az amerikai piacvezető rivális a General Motorst, amely a belső égésű motorral szerelt autók megugró forgalmából eredő hasznon osztozik a befektetőivel.

A benzines és a hibrid autókból tisztes nyereséget tud termelni a Ford.

Fotó: Jakub Porzycki /AFP

A zsenerőz gesztust a Ford tavalyi évben elért 10,4 milliárd dolláros adózás előtti nyeresége terhére teheti meg, sőt még ennél is többet tud majd elosztani, ha teljesül a terve és az idei évre várt, jó esetben 12 milliárd dollárra tehető adózás előtti eredményt el tudja érni.

A részvényesek kegyeit keresik

A Ford észak-amerikai teherautó- és SUV-üzletága az idén várhatóan 6-7 milliárd dollár szabad cash flow-t hoz, ennek a 40-50 százalékát garantáltan kifizetik a részvényeseknek. A bejelentésre 6 százalékkal pattant fel a Ford árfolyama.

A profitbővülést a társaság arra vezeti vissza, hogy még idejében lépett, és csökkentette az elektromos átállást menedzselő Model E üzletágának finanszírozását, ezzel le tudott faragni annak orbitális veszteségeiből.

Ezzel párhuzamosan a belső égésű motorokkal szerelt személyautókat gyártó Ford Blue divízió és a haszonjárműveket összeszerelő Ford Pro üzletág forgalma és profitja megnőtt, s a Fordnál úgy döntöttek, hogy ezt a konjunktúrát az utolsó centig kihasználják, kipréselik belőle azt, amit a zöldautózáson pillanatnyilag elvesztenek.

Az elektromos járművek iránti keresletbővülés lendülete egyelőre megtört, a magasabb ár, a húzósabb finanszírozási költségek és a kisebb hatótáv visszaterelte a kockázatkedvelő vásárlók zömét is a benzines járművekhez, jobb esetben a hibridekhez.

Kiszálltak az árversenyből

A Ford lassítja az új elektromosautó-gyártó kapacitásokba történő beruházásokat, fejlesztéseivel a lanyhuló kereslethez igazodik, miután a cégvezetés értékelése szerint szeizmikus változások történtek a villanyautók árazásánál – és nem éppen pozitív irányba.

Ezzel a Tesla által elindított negatív árversenyre utaltak, amely negligálja a költségfedező árakat, hogy a profitról már ne is beszéljünk. Épp ezért Marin Gjajaja, a Model E üzletág vezetője azt mondta negyedik negyedéves gyorsjelentésük kedd esti amerikai tőzsdezárást követő publikálása után tartott elemzői tájékoztatón, hogy

csak akkor állnak a nagyközönség elé az újabb elektromos autóikkal, ha azok nyereségesen gyárthatók.

Márpedig tavaly minden egyes eladott villanyautóra 47 ezer dolláros veszteség jutott, amit az idén radikálisan csökkenteni szeretnének. Tavaly 34 ezer villanyautót adtak el, 14 százalékkal többet, mint 2022-ben. A Model E divízió azonban most is veszteséges lesz, ennek mértékét az 5-5,5 milliárd dolláros sávba várják – írja a Reuters.

A korábban a villanyautóknál 2026-ra betervezett 8 százalékos üzemi haszonkulcs elérése vágyálom marad, nincs realitása

– ismerte el John Lawler pénzügyi igazgató.

Hibridforradalom Amerikában

Az autógyártó többet fog költeni a benzines-elektromos hibridek gyártására, melyek kereslete is rohamosan bővül Amerikában, s melyeknek haszonkulcsa jóval magasabb, mint az villanyautóké. Egyébként kedden a világelső Toyota is hibridforradalomról számolt be, amerikai értékesítésük ezekből egy év alatt 46 százalékkal nőtt. A Ford beéri 40 százalékos idei bővüléssel.

A Ford dolgozói tavaly több mint 4,4 millió járművet szereltek össze.

Fotó: Jose Jordan/AFP

A Ford tavaly 4,3 százalékkal több, 4,413 millió járművet értékesített világszerte, ebből 176,2 milliárd dolláros bevétele származott, éves összevetésben ez 11,4 százalékos növekedés. Az adózott nyereség a tavalyi 2 milliárd dolláros mínuszról 4,3 milliárd dolláros pluszba váltott.