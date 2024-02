Alaposan lehűtötte a piacot az Apple gyorsjelentése, a tech óriás ugyanis a kínai eladások további visszaesését vetítette előre, amire 3 százalékos árfolyameséssel reagált a piac a csütörtöki amerikai tőzsdezárás után.

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború és a szankciók áldozatává vált az Apple is.

Fotó: AFP

Szankciók – káros mellékhatásokkal

A különbség nem csekély, az Apple az elemzői konszenzusnál 6 milliárd dollárral kevesebb bevételt jelez előre a folyó negyedévről. Az ok ismert, az Apple a kínai kormányzat által a közhivatalokban és az állami tulajdonú vállalatoknál tavaly betiltotta az iPhone-ok és az iPadok használatát, nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva. A valóság ezzel szemben az, hogy

Peking ezzel vágott vissza az utóbbi időszakban a TikTokot, a Huaweit, a ZTE-t és több kínai céget sújtó washingtoni szankciókra

– nem is beszélve a high-tech csipek kínai exportját korlátozó intézkedésekről. Ezzel azt is elérték, hogy a Huawei saját csúcsminőségű csipet fejlesszen az okostelefonjaihoz, melyek révén megháromszorozta forgalmát a hazai piacon, ahol egyébként is az összehajtható kijelzőjű készülékeket keresik a vásárlók. Igaz, az iPhone presztízse azért megmaradt, de az ő kínálatából hiányzik ez a telefontípus.

Kína a világ legversenyképesebb okostelefon-piaca maradt, ahol az iPhone eladások a legutóbbi negyedévben egy számjegyű arányban csökkentek a megelőző évihez képest

– mondta a Reutersnek Tim Cook elnök-vezérigazgató, összegben ez a decemberrel zárult negyedévben 20,82 milliárd dollárt jelent, az elemzők által prognosztizált 23,53 milliárd dollártól jelentősen elmaradva.

Az Apple profitja 34 milliárd dollárra nőtt

A december 30-ával lezárt első üzleti negyedév amúgy jól sikerült, az Apple 119,58 milliárd dolláros bevételt és részvényenként 2,18 dolláros nyereséget (EPS) jelentett, mindkettő meghaladta az elemzői várakozásokat, amelyek 117,91 milliárd dolláros forgalomról és 2,10 dolláros EPS-ről szóltak. A nettó nyereség 29,99 milliárd dollárról 33,92 milliárd dollárra nőtt.

Az iPhone-ok értékesítése a negyedévben elérte a 69,70 milliárd dollárt, ami 6 százalékos növekedéssel felülmúlta a 67,82 milliárd dolláros elemzői várakozást, köszönhetően az iPhone 15 termékcsaládnak, amely a héten megjelenő Vision Pro headsethez háromdimenziós videók rögzítésére alkalmas eszközöket is tartalmaz.

Az Apple teljes, aktív készülékbázisa elérte a 2,2 milliárdot, szemben az egy évvel ezelőtti 2 milliárddal. A cég forgalma Kínát leszámítva minden régióban nőtt, s hogy valamire büszkék is lehessenek, Dél-Koreában, a telefoneladásokban világelső rivális, a Samsung otthonában rekordszámú iPhone-t tudtak eladni.

Az iPhone-t szeretik a kínaiak, de hiányolják a választékból az összecsukható modelleket.

Fotó: AFP

A 23,12 milliárd dolláros bevételével soha nem látott magasságokba emelkedett az Apple legdinamikusabban, ezúttal 11 százalékkal növekedő szolgáltatási üzletága, amely az Apple TV+, az Apple Music és a iCloud szolgáltatást, valamint az App Store alkalmazás-áruházat foglalja magába.

Bekeményített az is

Az applikációk kereskedelmében domináns Apple számára márciustól jön a fekete leves, egy uniós jogszabály hatályba lépése ugyanis azt eredményezi, hogy az app-fejlesztők alternatív alkalmazásboltokat helyezhetnek el az iPhone-okon, megtakarítva ezzel a járulékfizetést az Apple-nek. Ez a változás nyilván belemar majd az Apple szolgáltatási bevételeibe is.

A számítógépes üzletág a közelmúlt két számjegyű forgalomcsökkenéseit maga mögött hagyva pozitívan zárt: a fél százalékos többlet 7,78 milliárd dollárt jelentett a Mac-üzletágban.

Az iPad táblagépek eladásai viszont 25 százalékkal, 7,02 milliárd dollárra csökkentek.

A hordható eszközök – ide tartoznak az okosórák és a AirPods fülhallgatók – 11,95 milliárd dolláros bevételt hoztak, 11 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi szinttől.

Tim Cook és a VisionPro, amelytől egyelőre nem várnak számottevő bevételeket.

Fotó: Josh Edelson / AFP

Több Apple Watch modell is az orvosi eszközöket gyártó Masimóval folytatott szabadalmi jogvita áldozatává vált, ezeknek a forgalmazását fel is függesztették Amerikában, de utóbb az Apple eltávolította a vér oxigénszintjét mérő funkciót, így az ominózus Apple Watchokat visszailleszthette a kínálatába.

A hordható eszközök szegmense új szereplővel gyarapodik, a Vision Pro okossisak értékesítéséből azonban a következő negyedévekben még nem várnak számottevő bevételnövekedést. Az üzleti év második, márciussal záruló negyedévében

az Apple 90 milliárd dolláros árbevétellel számol, ez ötmilliárddal marad el az egy évvel korábbitól és hatmilliárddal az elemzői konszenzustól.

Ennek hátterében a kínai lejtmenet mellett a bázishatás is közrejátszik, egy évvel ezelőtt a pandémia elmúltát követően az Apple kiszórta a beragadt készleteit, hogy felpörgethesse a gyárleállások miatt visszaesett termelését

– indokolta az alacsonyabb várakozásokat Luca Maestri, az Apple pénzügyi igazgatója a gyorsjelentés publikálása után elemzőknek tartott tájékoztatóján. Ha igaza lesz, akkor a folyó negyedév lesz pénzügyileg a legsiralmasabb a pandémia kitörését követő, 2020 tavaszát magába foglaló időszak után.