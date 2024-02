Az osztrák pénzügyi szabályozó, az FMA vizsgálatot indított a Raiffeisen Bank Internationallel szemben, a pénzmosással kapcsolatos szabályok megsértése miatt – közölte csütörtöki éves jelentésében a bank.

Fotó: Shutterstock

A Raiffeisen szerint a vizsgálat „az ismerd az ügyfeled” szabályokra fókuszál, melyek célja a pénzmosás megelőzése. Az osztrák vizsgálattal párhuzamosan ráadásul a banknál az amerikai szankciós hatóság (Office of Foreign Assets Control, OFAC) is kutakodik – idézi fel a Reuters.

Az osztrák vizsgálat Oroszországot is érintő fizetésekre összpontosít,

melyek az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzurciuma (ICIJ) által közzétett, Cyprus Confidential adatain alapulnak.

A bank szóvivője elmondta azt is, hogy januárban értesültek a vizsgálatról, és azt is, hogy fellebbezni fognak egy esetleges büntetés ellen, hiszen régi, 2020 előtti ügyekről van szó. Az amerikai vizsgálat pedig a Raiffeisen amerikai számláira vonatkozik, melynek eredményeként az osztrák pénzintézet bírságra számíthat, esetleg számlák befagyasztására vagy akár az amerikai banki kapcsolatainak elvesztésére is.