Szerző: Munkácsi Dávid, a Generali Alapkezelő Zrt. kiemelt portfóliómenedzsere

Az Nvidia a legértékesebb amerikai vállalatok listáján a harmadik helyre lépett előre a február 16-i héten, hiszen közel 1800 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával megelőzte az Alphabetet és az Amazont is. Azt nehéz lenne kijelenteni, hogy „látótávolságon” belülre került a méretet tekintve vezető Microsoft (3002 milliárd dollár) és Apple (2815 milliárd dollár) pároshoz, azonban a globális rangsorban előtte álló Saudi Aramco már „csak” 15 százalékkal ér többet a mesterséges intelligencia trendhódítása miatt szárnyaló amerikai vállalatánál.

Fotó: Shutterstock

A hátrány csökkentésére kiváló alkalmat nyújt az Nvidia február 21-én piaczárást követően kijövő gyorsjelentése, melyet a piaci szereplők izgatottan várnak. Az előzetes várakozások alapján a közzétételnek nagyobb mozgató ereje lehet, mint a héten megjelenő legutóbbi Fed kamatdöntő ülés jegyzőkönyvének, valamint az európai és amerikai beszerzési menedzser indexeknek.

Nyolcszoros EPS-t vár a piac

A Wall Street konszenzusa a negyedik negyedéves EPS-re vonatkozóan 4,6 dollár részvényenként, ami 700 százalékkal több, mint az egy évvel ezelőtti 65 centes érték. A vállalat árbevétele is többszörösére nőtt egy év alatt, hiszen az előrejelzések 20,43 milliárd dollárt prognosztizálnak, szemben a tavalyi hasonló időszakban jelentett 6,05 milliárd dollárral.

A gyorsjelentés utáni markáns árfolyammozgás nem szokatlan a technológiai szektor szereplői között, így az Nvidia esetében sem. Tavaly februárban a 14 százalékot, míg májusban 24 százalékot ugrott, miután a vállalat felülmúlta az eredmény- és bevétel-előrejelzéseket, valamint az opciós piacok ismét jelentős árfolyammozgást áraznak, a két irányú elmozdulás potenciális szintje 11 százalékos.

Az elemzői várakozások azonban ennél is tovább mennek és szélesebb körű piacmozgató eseményként várják a gyorsjelentést. Pozitív bevételi-és profitszámok, illetve jövőkép esetén folytatódhat a tőzsdéken a FOMO („fear of missing out”) hangulat, mely arra utal, hogy a befektetők nem szeretnének kimaradni a raliból és akár a realitástól elrugaszkodott értékeltségi szintek felett is hajlandóak befektetni, míg egy negatív szcenárió profitrealizálási hullámot indíthat el, ami a technológiai szektoron kívül is éreztetheti hatását.

A Cisco sem nőtt az égig

Az Nvidia elmúlt évekbeli árfolyammozgását, valamint az AI és az azt működtető csipek iránti kereslet robbanását egyre több alkalommal hasonlítják össze a telekommunikációs részvények fellendülésével a 2000-es években, majd zuhanásával a dotcom buborék korszakában.

A történelmi párhuzamban a Cisco részvények árfolyamalakulása kerül fókuszba, hiszen az internet széleskörű elterjedésének kezdeti fázisában – az egyik potenciális győztesként a hardverek felfutása miatt –

a Cisco részvényei rakétaként emelkedtek az évek során. Majd az „oxigénhiányos” környezetben visszahullottak,

hiszen nem volt reális az az elképzelés, hogy a végtelenségig fennmarad a rendkívüli kereslet a szerverek, hardverek iránt. Hasonló optimizmus tapasztalható jelenleg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalatokba történő befektetések területén, ahol a csipgyártók megkerülhetetlen tényezőkké váltak, hiszen az AI modellek bővülése fokozza a csipek iránti keresletet is.

Az igény pedig fokozatosan növekszik és egyelőre nem látszódik, hogy ebben mikor következhet be fordulat, azonban az elmúlt években már láthattunk erre példát. Az autóiparban nem is olyan régen még a csipek miatt álltak a gyártószalagon a félkész autók, mára azonban az egyes csipekben már túlkínálat jelentkezik.

Az biztosra vehető, hogy az Nvidia gyorsjelentése számos fontos információt fog tartalmazni az AI és a csipek következő negyedévekre vonatkozó trendjével kapcsolatban és a befektetői hangulatra is hatással lesz a vállalat kommunikációja.