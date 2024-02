A tavalyi duplázás után a Tesla részvényeinek árfolyama eddig 22 százalékkal csökkent idén. Ha pedig ezt összehasonlítjuk például az Nvidia 46 százalékos vagy a Meta Platforms 32 százalékos emelkedésével, könnyen érthető a befektetők aggodalma. A Tesla ugyanis ebben az évben messze a legrosszabbul teljesítő vállalat a Wall Street-i zsargonban Magnificent Sevennek, azaz „a hét mesterlövésznek” – Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Tesla és Nvidia – nevezett cég közül.

Romlott a Tesla „útfekvése0ö. Fotó: Tesla



Kezd leszakadni a Tesla az elitklubtól

Az elitklub további hat tagja ugyanis busásan profitál a mesterséges intelligenciát (MI) övező piaci lelkesedésből.

A Bloomberg szerint a hét mesterlövész a múlt héten a Tesla visszaesése ellenére is rekordszintű, 29,5 százalékos súlyt ért el az S&P 500-ban.

„Bár valószínűleg nem értene egyet vele, ám a befektetők nem tekintik a Teslát MI-vállalatnak” – mondta Matthew Maley, a Miller Tabak + Co. vezető piaci stratégája.

Míg ugyanis a Tesla iránt lanyhul a kereslet, az MI-hez jobban kötődő vállalatok termékei iránt robbanásszerűen nő.

A piaci érdektelenség persze nem csupán Elon Musk cégét sújtja, az elektromos autók kereslete várhatóan az egész évben és talán még azután is lassulhat, ami kérdésessé teszi, hogy a Tesla a befektetők által megszokott gyors ütemben tudna növekedni.

A Teslát követő elemzők mindössze egyharmada ajánlja a részvényeket vételre, miközben a hét mesterlövészt átlagosan az elemzők 85 százaléka venné. Ráadásul az elemzői konszenzus az elmúlt 12 hónapban majdnem a felére csökkentette a Tesla 2024-es becsült nyereségét, míg a többiek esetében az eredményvárakozások emelkedtek vagy stagnáltak.

Egyetlen terméktől függő céggé vált a Tesla

„A Tesla egy terméktől – a Model Y-tól – függő céggé vált, és az egytermékes cégek időnként törvényszerűen sérülékenyek. A Tesla kurzusa valószínűleg mindaddig nem talál magára, amíg a következő generációs autója jövőre vagy 2026-ban ki nem jön” – mondta Jeffrey Osborne a Cowentől.

Mindezt szem előtt tartva a befektetők nehezen tudják elfogadni a Tesla égbe szökő értékelését, hiszen a papír még az idei eladási hullámot követően is több mint a hatvanszorosán forog az egy részvényre jutó várható nyereségének. A második legdrágább az Nvidia 36-szoros mutatóval, míg a többi 20-30-szoros szinteken forog.

A Tesla hívei szerint mindazonáltal a vállalat egyedülálló helyzete, mint az egyetlen nyereséges és jelentős forgalmat elérő, tisztán elektromos autókat gyártó cégnek stabil helye van az elitklubban. Noha a közeljövőben a kereslet várhatóan csökkenni fog, a szakértők széles körben arra számítanak, hogy az elektromos autók végül uralni fogják az autóipart – mondják.

Jövőre újra fordulhat a kocka

Aki pedig hajlandó a tétet a jövőre tenni, annak még mindig a Tesla az egyetlen igazi befektetés. Ez pedig megmagyarázza a magas piaci értékelést és azt is, hogy miért hullámzik a vállalat részvénykurzusa olyan intenzíven: 2021-ben 50 százalékkal emelkedett, 2022-ben 65 százalékkal esett, majd 2023-ban megint csak 102 százalékkal ugrott meg.

A Tesla befektetői arra is rámutatnak, hogy a vállalat bevételnövekedése 2025-től – az Nvidia kivételével – várhatóan az összes Magnificent Seven vállalatot felülmúlja, és a nyeresége is megugrik az idei csökkenés után.

A Tesla az egyik legkockázatosabb vállalat, amelyet követünk, mert az alaptevékenysége ciklikus, és a következő potenciálisan nagy dobása, az önvezető autók sikere két esélyes

– mondta Ivana Delevska, a Spear Invest befektetési igazgatója.