Nincs könnyű helyzetben az elsődleges tőzsdei kibocsátásra (IPO) készülő, szingapúri székhelyű Shein. A fast fashion divatcikkek online áruháza most a londoni, a szingapúri és a hongkongi parkettet méregeti, miután januárban felfüggesztette a New York-i IPO előkészületeit, amelyen 2020 óta dolgozott. Ám az Ant Group és a Didi tőzsdére lépésének megtorpedózása óta az amerikai parkettre kacsingató kínai hátterű cégek a pekingi és washingtoni politikai érdekek metszéspontján egyensúlyoznak. A Shein számára is csábító a Wall Street, mert másutt nem remélhet legalább 90 milliárd dolláros értékelést.

Fotó: AFP

Bár a Shein formálisan már szingapúri, de amikor

tavaly bizalmasan benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges papírokat

az amerikai felügyeletnek (SEC), egyúttal a pekingi hatóságokat is tájékoztatta a tervezett lépésről.

Az óceán mindkét partján vizsgálják a tervezetet. A SEC erős politikai nyomás alatt áll, elsősorban a cég ellátási láncát és kínai kapcsolatait kell feltérképeznie. Nem véletlenül foglalkozik a vállalat B terv kidolgozásával.

Különösen izgalmas lehet London vagy más európai hiszen a versenytársak, köztük a svéd H&M vagy a Zara-tulajdonos Inditex részvényei is az öreg kontinensen forognak, s Amerika mellett ez a régió a Shein másik fő piaca. London, amely tavaly alig egymilliárd dollárnyi IPO-befektetést vonzott – ez több évtizedes mélypont –, valóban rászorulna egy ekkora üzletre.

De az is borítékolható, hogy a tavaly 66 milliárd dollárra értékelt Shein részvényeit az ázsiai piacok is kitörő örömmel fogadnák. Különösen Hongkongban, ahol az elmúlt években kissé kiszáradt az IPO-piac.

Gondot okozhat, hogy olyan horgonybefektetők, mint a Sequoia vagy a General Atlantic nem szívesen követnék a Sheint Amerikán túlra, mert a Wall Street jobban teljesít, mint a londoni, a szingapúri vagy a hongkongi piacok.

Jól példázza ezt az amerikai piacot tetszhalott állapotából tavaly ősszel felélesztő Arm 140 százalékos emelkedése. A Shein számára is tanulságos lehet, hogy az angliai székhelyű csipdizájner cég London helyett inkább New Yorkot választotta.

Az olyan feltörekvő online kereskedők, mint a Shein, nem szállítanak két napon belül, de a legalacsonyabb árkategóriában nem is ez a fő szempont

– mondta Steve Tadelis, az Amazon korábbi vezetője, a Berkeley közgazdasági professzora, hozzátéve, hogy a cég közvetlenül Kínából szállít árukat. Nincsenek nagy készletei az amerikai raktárakban, így jóval olcsóbban tudnak szállítani, mint az Amazon vagy más amerikai eladók.

Igaz, a szállítási idő akár több hét is lehet. A ComScore elemzőcég becslései szerint az amerikai ügyfelek havi egyedi látogatásai a Shein oldalán tavaly már elérték a 41 milliót.