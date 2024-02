Még a legnagyobb olajcég is szenved ilyen árak mellett Közel negyedével zuhanó, ám a vártnál így is valamivel erősebb eredményről jelentett a Saudi Aramco az alacsony energiaárak miatt. Az olajóriás így is bőséges osztalékot fizet a részvényeseknek. A világ meghatározó olajipari vállalatai – köztük az amerikai Exxon és a Chevron – szintén jócskán megcsappanó nyereségről számoltak be a tavalyi háborús rekordszintekről visszarendeződő energiaárak farvizén.