Meglepő érveléssel álltak elő a minden vádpontban bűnösnek talált és március végén akár 100 éves börtönbüntetésre is ítélhető Sam Bankman-Fried ügyvédei. Az FTX kriptotőzsde alapítója 63–78 hónapot töltene börtönben, ami mellett egészségi állapotával érvelnek, indoklásként felsorolva, többek között, az autizmusát is. Mondván, a kriptotőzsdével csak jobbá akarta tenni a világot.

Fotó: Fatih Aktas

A New York-i esküdtszék még tavaly ősszel bűnösnek találta Bankman-Friedet abban az ügyben, amelyet az ügyészek az Egyesült Államok történetének legnagyobb pénzügyi csalásai közé soroltak. Az ítélethirdetés március 28-ra van kitűzve.

Kedden késő este nyújtották be azt a közel százoldalas ítéleti feljegyzést Bankman-Fried ügyvédei, melyben

védencüket szerény életet élő filantrópnak festették le.

Ügyvédei szerint Bankman-Friedet nem a kapzsiság motiválta, hanem az a vágy, hogy filantróp adakozással jobbá tegye a világot.

Azok, akik ismerik Samet, érzékenyek arra a tragikus tényre, hogy az életben semmi sem hoz neki igazi boldogságot, mert anhedóniában szenved, egy súlyos állapotban, amelyet az élvezet, a motiváció és az érdeklődés szinte teljes hiánya jellemez

– írták az ügyvédei. Szerintük a hosszú börtönbüntetés veszélyeztetné Bankman-Fried biztonságát autizmus spektrumzavara miatt. Esetében a börtönben tapasztalható társadalmi dinamika és a bánásmód valószínűleg fizikai erőszakhoz vezet. Végül arra is kitért a beadvány, hogy az FTX ügyfelei arra számítanak, teljes egészében visszakapják pénzüket a csődből, így a ügyfeleknek, hitelezőknek és befektetőknek okozott kár nulla.

Nemcsak a javasolt körülbelül hat év áll éles ellentétben a kiszabható 100 évvel. Az ügyvédek által ügyfelükről adott rózsaszín leírás sem mindenben illeszkedik ahhoz, ami a tőzsdei sajtóból már az összeomlás heteiben kiderült. A csődbe menekült FTX csak a legnagyobb ügyfelek kárát számolva is 3 milliárd dollárnál nagyobb veszteséget okozott a piacon. Arról nem beszélve, hogy miközben az FTX nem vezetett pontos listát a bankszámláiról, Bankman-Fried még a csőd előestéjén is beblöffölte, hogy az akkor még Twitternek nevezett X-en, hogy az FTX US „100 százalékosan likvid”.

Egészségi problémái, persze, lehetnek, amennyiben a Bahamákon berendezett, irodaként szolgáló luxusbungalóban Bankman-Fried egészen hektikus életet élt.

Napi pár órát aludt, amfetaminokkal pörgette magát, s hat piaci képernyőn zsonglőrködött

egyszerre. A volt alkalmazottak szerint romantikus kapcsolatban élt a leánytőzsde Alameda Researchet vezető Caroline Ellisonnal. Aki akkoriban azt írta a Twitteren, hogy