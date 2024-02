A brit bank, a Standard Chartered adózás előtti nyeresége 1,1 milliárd dollárra ugrott a december 31-én zárult negyedik negyedévben, ami közel tízszeres növekedés az előző év azonos időszakában elért 123 millió dollárhoz képest. Az eredmény megfelel az elemzői várakozásoknak – derül ki a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató FC Liverpool mezszponzorként is ismert pénzintézet jelentéséből.

Szoboszlai Dominik Liverpoolját a Standard Chartered is szponzorálja.

Fotó: AFP

A brit székhelyű hitelező közölte, hogy bevétele 2023-ban a teljes évre vonatkozóan 17,38 milliárd dollárra nőtt, ami 10 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. Az adózás előtti nyereség éves szinten 19 százalékkal, 5,1 milliárdra nőtt, míg a közterhek levonása után a profit 19 százalékkal 3,46 milliárd dollárra emelkedett a 2022-es pénzügyi évhez képest.

Az eredmény a magas kamatbevételekkel és a hatékony költségcsökkentéssel magyarázható. A Standard Chartered szempontjából kedvező számokat még az sem rontotta le, hogy a kínai visszaesése miatt a kínai banki és a problémás ingatlanszektorral szembeni kitettsége miatt rengeteg pénzt bukott. Például a kínai kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatban 282 millió dollár értékvesztést könyvelt el.

A 2023-as évre részvényenként 27 centes osztalékot jelentett be.

A jelentés utáni sajtótájékoztatón a Standard Chartered vezérigazgatója, Bill Winters nyersen fogalmazva szarnak nevezte a bank árfolyamát, szerinte a kurzus nem tükrözi a pénzintézet valódi értékét, mivel a negyedik negyedévi nyereség csaknem megtízszereződött. Hozzátette: elismeri a részvényesek aggodalmait és több intézkedést is bejelentett, hogy helyreállítsa a befektetők bizalmát.

Winters például bemutatta Fit for Growth elnevezésű költségmegtakarítási tervet, amely a bank rendszereinek digitalizálásával és egyszerűsítésével mintegy 1,5 milliárd dollárnyi költséget takarít meg a következő három évben. Ezenkívül egymilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett. A cégvezér ígéretet tett arra is, hogy a jövőben növelni fogják az osztalékot, de konkrét időpontot nem mondott.

Az eredmények közzététele után a cég árfolyama 8 százalékkal, 655 pennyre emelkedett, de Winters 2015 júniusi belépése óta a kurzus mintegy harmadával esett. A szabad szájú cégvezér az amerikai-kínai kapcsolatokról és Donald Trump újraválasztásának az esetleges kereskedelmi háborúra gyakorolt lehetséges hatásáról is nyilatkozott, ő sem a Trump, sem a geopolitikai feszültségek miatt nem aggódik.

Szerinte egyik fél sem akar gazdasági szakítást, mivel az túl költséges lenne a két nagyhatalomnak. Winters teljes éves bércsomagja egyébként 7,8 millió fontra (több mint 3,5 milliárd forint) emelkedett, ami éves szinten 22 százalékkal több, főként a hosszú távú ösztönző programból származó kifizetések miatt. Winters a leghosszabb ideje hivatalban lévő vezérigazgató, aki brit nagybankot vezet.