Jövő csütörtökön tartja a tavaly meghirdetett részvény-visszavásárlási aukcióját az Opus Global – közölte a napokban a Budapesti Értéktőzsde honlapján a társaság.

Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója. Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

Akár 489 forintot is fizethet az Opus részvényenként

Az ajánlatgyűjtési szakasz 10 és 12:30 óra között lesz, majd ezt követően az ügyletkötési időszak 12:30 és 15:30 óra között zajlik le.

A társaság - a közgyűlés felhatalmazása alapján - maximum 2 milliárd forint értékben, vagy alaptőkéjének 10 százalékáig vásárol vissza részvényeket. A közgyűlési határozat azt is előírja, hogy a részvényenkénti ár eltérése az előző tőzsdei nap záróárától nem érheti el a 30 százalékot. A részletes árazási kritériumokat az Opus később teszi közzé. Fontos kitétel azonban még az is, hogy a részvényenkénti ár nem haladhatja meg a 2022. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 489 forintot. Valószínűleg ez az utóbbi összeg lesz a felső határ, hiszen jelenleg 420 forint körül forognak a papírok, s ennek 130 százaléka messze meghaladná az 500 forintot is.

Szabad a pálya a részvényesek előtt

Az aukción azok vehetnek részt, akik a tranzakció időpontjában rendelkeznek Opus-részvénnyel. A részvényesek maguk dönthetik el, hogy részt vesznek-e az aukción, s ha igen, milyen áron, és mennyi részvényt ajánlanak fel. Fontos, hogy a részvényeket több részletben, több áron is fel lehet ajánlani.

A tranzakcióra, melyet a Budapesti Értéktőzsde aukciós kereskedési rendszerében bonyolítanak le, a honlapján elérhető szabályzat rendelkezései irányadóak, ám az aukció kereskedési helyszínen kívül kötött, OTC tranzakciónak minősül.

Az ügyleteket az Equilor mint befektetési szolgáltató bonyolítja le, így az Opus részéről az Equilor lesz az ajánlattevő, az ajánlati könyv pedig nem lesz nyilvános.

Az aukciós kereskedési rendszer által befogadott eladási ellenajánlatokat a szabályzat többáras ügyletkötési algoritmusa szerint rendezik sorba, majd a beérkezett ellenajánlatok és a későbbiekben kihirdetett ellenérték alapján határozzák meg az elfogadott legmagasabb árszintet.

Aki túl mohó, hoppon maradhat

Az ügyletek, legfeljebb a fentiekben meghatározott keretösszeg erejéig, minden elfogadott ajánlatra azon az áron jönnek létre, amelyen az adott eladási ellenajánlatban szerepeltek. Az alacsonyabb áron tett ellenajánlat megelőzi a magasabb áron tett ellenajánlatot. Amennyiben az elfogadott legmagasabb árszinten szereplő valamennyi ellenajánlatot már nem lehet megkötni - mert erre a fentiekben meghatározott keretösszeg már nem elegendő -, úgy az allokáció arányos kielégítéssel történik ezen az árszinten. Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott ellenajánlatokból viszont nem jön létre ügylet.

A visszavásárolható részvények darabszámának, és vételárának meghatározását követően az Opus az Equiloron keresztül adja be vételi ajánlatát. A teljesítés napja a tranzakció napját követő második tőzsdei kereskedési nap.

Az Opus azt javasolja a részvényeseknek, hogy aki részt akar venni az aukcióban az időben vegye fel a kapcsolatot jelenlegi szolgáltatójával, annak tisztázása érdekében, hogy szolgáltatójuk rendelkezik-e a közleményben meghatározott kereskedési rendszerhez való hozzáféréssel.