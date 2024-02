Több ezer fős létszámleépítésre készül a Cisco – írta meg a Reuters több, neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva. Az értesüléseket a vállalat nem kívánta kommentálni.

Ismét elbocsátásba kezdhet a Cisco

Fotó: Shutterstock

A Cisco, mely fogyasztói elektronikai berendezéseket, hálózati eszközöket, hang-, illetve kommunikációs technológiát és szolgáltatásokat tervez és értékesít, jelenleg 84 900 főt foglalkoztat weboldala szerint, a Reuters értesülési szerint az azonban még nem biztos, közülük hány alkalmazottnak mutatna ajtót a cég.

A tömeges leépítés ugyanakkor hamarabb jöhet, mint azt sokan várnák: a Cisco ugyanis jövő hét szerdán teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését, 2022 novemberében pedig pont egy ilyen befektetői konferenciahíváson számolt be a cég arról, hogy munkaerejének 5 százalékát elbocsátja. Az akkori leépítési hullám következtében 600 millió dollárnyi költsége keletkezett a vállalatnak, melynek nagy részét végkielégítésekre kellett költenie.

A Cisco újabb létszámleépítési terveinek napvilágra kerülését követően a vállalat részvényárfolyama 0,75 százalékkal 50,2 dollárig erősödött.

Felült a Cisco árfolyama a hullámvasútra az elmúlt egy évben

Az, hogy a Cisco is munkaerejének megnyirbálásán keresztül szeretne kiadást csökkenteni, nem kifejezetten meglepő a technológiai szektor legnagyobb alakjainak elmúlt hónapokban látott működését ismerve. Az Amazon, az Alphabet és a Microsoft az elmúlt hetekben jelentettek be jelentős létszámleépítéseket, míg a tavalyi év legnagyobb elbocsátói közt a Nokiát és az Ericssont is megtaláljuk.

A Cisco nemrég lefelé módosította idei bevétel- és nyereségvárakozásait is, kiemelve, hogy termékei és szolgáltatásai iránt jelentősen csökkent a kereslet az idei első negyedévben. A vállalat a pandémiás lezárások feloldása óta a lassuló forgalmon felül ellátásilánc-nehézségekkel is meg kellett már küzdjön.