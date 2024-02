Idén eddig 50 százalékot ralizott az Nvidia, amely a mesterségesintelligencia-ipar kulcsfontosságú csipjeit gyártja. Az ORATS opcióelemző szolgáltatás adatai alapján, plusz-mínusz 11 százalékos kilengést hozhat a vállalat február 21-i negyedéves gyorsjelentése, míg a historikus tapasztalatok alapján egy ilyen esemény csak 6-7 százalékos billenéssel járna. A többletmozgás a csipgyártó részvényének opciós kitettségével magyarázható.

Fotó: Robyn Beck / AFP

Mivel az Nvidia piaci kapitalizációja 1800 milliárd dollár, egy kedvező gyorsjelentés a jelenlegi helyzetben akár 200 milliárd dolláros potenciális piaci értéknövekedést is eredményezhet. Csak csütörtökön 750 ezer Nvidia-opció cserélt gazdát, s ezzel a második legaktívabban kereskedett egyéni volt az opciós piacon. Ráadásul az Nvidia-opciók piaca meglehetősen ferde, vagyis a fogadások egy irányba mutatnak.

Egyre ferdébbek a toronyban halmozódó tétek

A meredek opciós ferdeség azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is jelentős felfelé mutató potenciált látnak a papírban

– mondta Christopher Jacobson, a Susquehanna Financial Group stratégája.

Az előzetes piaci konszenzus szerint az Nvidia várhatóan részvényenként 4,56 dolláros nyereséget tesz közzé, s a negyedéves bevétel 20,378 milliárd dollárra emelkedik az egy évvel ezelőtti 6,05 milliárd dollárról.

Amerikában a napi tőzsdei kereskedés mögöttes mozgatórugója már 80-90 százalékban az opciós kereskedés

– mondta VG-nek Móró Tamás, a Concorde részvénystratégája, hozzátéve: ezért különösen veszélyes, amikor nagyon egy irányba pozicionált a piac. Egy átpozicionálás praktikusan azt jelenti, hogy

az opciós árjegyzők egy ponton mechanikusan, előre beállított kereskedő algoritmusokkal szinte egyszerre borítják a pozíciókat,

s olyan árhullámot keltenek a piacon, ami köszönőviszonyban sincs a részvények fundamentális tulajdonságaival és valós értékével.

A múlt század hetvenes éveitől felívelő opciós kereskedés hosszú évtizedekig egy nagyon cizellált zárt piac volt, ahol jellemzően a nagybefektetők magasan edukált munkatársai tevékenykedtek, s elsősorban fedezetként kínálták az opciót. Európában és hazánkban most is ez a trend. Az opciós piac kiváló lehetőséget nyújt a kockázatkezelésre, afféle biztosításként működik, hiszen a veszteség legfeljebb az opciós díj maga. Ezért alkalmas exportőrcégek devizakockázatának kezelésére vagy részvénypiaci pozíciók ellenoldali biztosítására is. Ám Amerikában nagyot fordult a világ, amióta kitört az opciós forradalom, s az egyéni befektetők is felfedezték maguknak az opciót, pontosabban mivel kettőn áll a vásár, az opciók kiírói is felfedezték maguknak a kisbefektetőket. Napjainkban így