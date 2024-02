Sikeresen lezárult a tavaly márciusban bedőlt svájci nagybank, a Credit Suisse (CS) integrációjának első fázisa, a fúzió végleges lezárására pedig még az idén sor is kerülhet – jelentette be a UBS, hozzátéve, hogy a tranzakció teljes lezárását követően az immár messze legnagyobb alpesi hitelintézet újraindítja az egy éve kényszerből beszüntetett részvény-visszavásárlási programját is, amelynek keretösszegét egymilliárd dollárban állapítja meg előzetesen.

Szépen halad a Credit Suisse-nek a UBS-be való integrációja.

Fotó: AFP

Jók a UBS kilátásai, szépen halad a Credit Suisse beolvasztása

A nagybank a tavalyi évre vonatkozóan 27 százalékkal, részvényeként 0,7 dollárra emelte osztalékát, még annak ellenére is, hogy a negyedik negyedévet 279 millió dolláros veszteséggel zárta.

A UBS vezetése bejelentette, hogy 2028-ra a jelenlegi 3,85 ezermilliárd dollárról 5 ezermilliárdra szeretné növelni vagyonkezelési üzletágának eszközállományát, banki betétállományát pedig évente 200 milliárd dollárral bővítené ugyanezen az időtávon. A UBS betétállománya a Credit Suisse felvásárlásának bejelentése óta 77 milliárd dollárral nőtt.

A piacok a bejelentést látványos pesszimizmussal fogadták, a UBS részvényei 2,6 százalékot estek a svájci tőzsdén – a CS tavalyi márciusi felvásárlása óta azonban 45 százalékos pluszban jár a kurzus.

Közel 50 százalékkal erősödött a UBS árfolyama a Credit Suisse felvásárlása óta

A vállalat közleménye hozzátette: a UBS 2026 végéig 13 milliárd dollárral tervezi csökkenteni kiadásait, ugyanezen az időtávon pedig azt is el szeretnék érni, hogy részvény-visszavásárlási programjuk mértéke még a 2023 eleji fúziót megelőző, hatmilliárd dolláros keretösszegből gazdálkodó programot is felülmúlja.

A bank kiemelte: a UBS és a CS rendszereinek integrációja folyamatosan zajlik, a teljes fúzió lebonyolítása azonban távolról sem egyszerű, mivel a két pénzintézet más-más informatikai rendszereket használt, és a mögöttük álló jogi személyek harmonizációja sem könnyű. A folyamatot ugyanakkor siettetni sem lehet:

a UBS mérlege az egyesüléssel 1,6 ezermilliárd dollárra rúg, ami a teljes svájci közel kétszerese,

így a felügyeleti szervek folyamatos figyelő tekintete kíséri a fúzió minden egyes mozzanatát, hogy biztosan elkerülhető legyen egy rendszerszintű összeomlás.

Az egyesülés következő lépése a Credit Suisse szingapúri, hongkongi és luxemburgi ügyfeleinek UBS-számlákra való migrálása lesz – tették hozzá a közleményben.