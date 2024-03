Csaknem a duplájára, 30 milliárd jüanra, azaz 4,2 milliárd dollárra nőtt tavaly a 2022-es 16,6 milliárd jüanról a BYD nettó nyeresége - közölte a kínai autógyártó kedden.

Dupla sikert aratott tavaly a BYD / Fotó: AFP

Az utolsó negyedévben előzött a BYD

Holott – amint a menedzsment kiemelte - a cég "összetett külső környezetben" tevékenykedik, a világszerte magas inflációra és a lassulására utalva a meghatározó gazdaságokban.

A BYD a tavalyi év utolsó három hónapjában előzte meg a Teslát az elektromos autók globális értékesítésében. A kínai cég ugyanis 525 409 tisztán akkumulátoros elektromos járművet (BEV) adott el ebben az időszakban, szemben a Tesla 484 507 e-autójával - írja a CNN.

A tavalyi év egészében pedig rekordmennyiségű, 3,02 millió járművet értékesített, ami 62 százalékos növekedést jelent 2022-hez képest. Ez a szám ugyanakkor 1,44 millió - a Tesla kínálatában nem szereplő - konnektoros (plug-in) hibridet is magában foglalt. Elon Musk cége tavaly az év egészében még több, azaz 1,8 millió tisztán elektromos BEV-et adott el, miközben mindössze 1,57 millió BYD kelt el a kategóriában.

Az árháború sohasem ér véget?

A Tesla modelljeihez mérten a BYD autói megfizethetőbbek, így a vásárlók szélesebb körét vonzza. A belépő szintű modelljét Kínában alig több mint 10 000 dollárnak megfelelő összegért árulják, miközben a Tesla legolcsóbb autója, a Model 3 csaknem 39 000 dollárba kerül.

Az élesedő verseny és a tavalyi brutális árháború azonban számos kínai autógyártó, köztük a BYD haszonkulcsára is hatással volt.

A Kínai Személygépkocsi Szövetség adatai szerint az ország autóipara 2023 első 11 hónapjában csupán 5 százalékos haszonkulcsot ért el, szemben a 2022-es 5,7 százalékkal és a 2021-es 6,1 százalékkal.

A karcsú árrés ellenére az árháború változatlan hévvel folytatódik. A hónap elején a BYD 5 százalékkal, 69 800 jüanra (9 670 dollár) csökkentette legolcsóbb elektromos autója, a Seagull kezdőárát. Az elmúlt hetekben más kínai autógyártók is árcsökkentést jelentettek be, köztük a Geely, a Chery és az XPeng Motors is.