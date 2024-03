A parlament előtt a kriptoeszközök piacát szabályozó előterjesztés

A jogszabálytervezet elfogadása esetén a Magyarországon működő hagyományos pénzintézetek is kínálhatnak digitális eszközöket, így bitcoint is ügyfeleik számára. Újabb lapot oszthatnak a honatyák a hazai pénzintézeteknek, ha rábólintanak a Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztésére – ugyanakkor ez a lap valószínűsíthetően nem az aduász lesz, hiszen eddig is elérhették a digitális piacot a magyar ügyfelek valamelyik határon átnyúló pénzügyi szolgáltatást nyújtó cég, például a Revolut segítségével, vagy közvetlenül is kereskedhettek digitális pénztárcájuk segítségével a kriptotőzsdéken.