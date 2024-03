Az arany raliját korábban elsősorban a piacok korai Fed-kamatvágási várakozásai hajtották, ezek a várakozások azonban egyre későbbre tolódnak, az arany viszont még mindig szárnyal, nemrég történelmi árfolyamcsúcsát is megdöntötte. Mivel lehet feloldani ezt az első ránézésre önellentmondásnak tűnő helyzetet?

Ole Hansen, a Saxo Bank dán elemzője az árupiaci befektetések kilátásairól beszélt a VG-nek / Fotó: Saxo

Az elmúlt hetek mozgásai többször is jókora fejtörést okoztak a piacok és az elemzők számára egyaránt, elsősorban nem is a mozgás iránya, hanem sokkal inkább annak időzítése vetett fel a kérdéseket. A kamatvágási várakozások ugyanis idővel háromra redukálódtak az év elején még várt hatról, ennek pedig alapvetően negatív hatással kellett volna lennie az árfolyamra, legalábbis a rali megakasztására elég kellett volna hogy legyen.

Ezzel párhuzamosan azonban a fizikai arany iránt akkora kereslet állt fenn a piacokon, főleg bizonyos ázsiai és jegybanki vevők irányából,

hogy ez egymagában ellensúlyozni tudott minden kellemetlen piaci folyamatot. Ennek ellenére érdemes kiemelni: a rali legújabb felvonása már főként spekulatív alapokon nyugszik, a felfutásban ugyanis egyre nagyobb szerepet vállalnak magukra a fedezeti alapok, melyek bizonyos árfolyamszintek áttörését követően bődületes tőkét kezdtek el dönteni a nemesfém fizikai piacára, feltornászva ezzel az arany kurzusát. Ezek az alapok viszont jelenleg nem hosszú távú befektetést keresnek elsősorban az arany képében: ha úgy látják, a lendület megakad, tömegével szállhatnak majd ki az eszközből, ezt pedig az árfolyam fogja bánni végső soron.

Látványos ralin van túl az arany az elmúlt hónapokban

A kurzus tehát egyre törékenyebbnek tűnik, mi mégis úgy látjuk, elérheti akár a 2300 dolláros szintet is, mielőtt lényegi korrekcióba kezd.

Ezzel szemben az olaj piacán alapvetően az oldalazásé volt a főszerep, az elmúlt napokat megelőzően a WTI és a Brent sem volt képest lényegi kitörésre a korábbi sávjaiból. Várható, hogy ez a közeljövőben tartósan megváltozik?

Való igaz, a fekete arany árfolyama még hónapokkal ezelőtt, az OPEC+ legutóbbi kitermeléscsökkentési döntését követően tudott látványosan erősödni, azóta pedig a Brent a jelenlegi, 80–85 dolláros sávban mozgott a friss kitörést megelőzően. Itt érdemes megjegyezni, hogy a 70–75 dolláros szinten van egy lényegi támasza a kurzusnak, ez alá minden bizonnyal nem engedné az olajkartell az árfolyamot, de a mostani sáv fölé sincs sok oka tornászni az árfolyamot, ott ugyanis már keresletcsökkentő hatása is lehetne a prémiumnak.

Emelkedő pályán a Brent olaj árfolyama, de véges lehet a felfutás

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni a tavaly év vége óta éleződő geopolitikai feszültségeket sem, melyek az olaj szempontjából főként a vörös-tengeri támadások képében csúcsosodnak ki. Nagyon fontos viszont, hogy ezeknek a tényezőknek csak rövid távú hatásai vannak a kurzusra, a kitermelésre ugyanis semmilyen lényegi negatív hatást nem fejtenek ki. A tapasztalat azt mutatja, amikor a kínálati oldalban lényegi tartalékkapacitás épül ki, ami jelenleg már megvan, mivel az OPEC akármikor könnyedén tudná fokozni a kitermelés ütemét, az árak ritkán szállnak csak el.

Az áremelkedések ugyanis nem azért történnek, mert elfogy az olaj a piacról, hanem azért, mert a befektetők elkezdenek félni attól, hogy elfogyhat az olaj a piacról.

Ennek ellenére távolról sem zárható ki, hogy a Brent elmegy a 90 dolláros árfolyamig, de hogy onnan még tovább tudjon menetelni, az már nagyon erősen kétséges.

A földgáz árfolyama eközben Amerikában négyéves mélyponton van, és Európában is rég nem látott alacsony szintek mellett zajlik a kereskedés. Fenntartható lehet ez a nyomott árfolyam?

Az alacsony árra a legjobb gyógyír az alacsony ár, tartja a mondás, és ez a jelen esethez is teljesen jól illeszkedik. Az alacsony árakat látva a termelők rendre csökkentik a kitermelést, ami szűkülő kínálathoz, és azonos kereslet mellett kompetitívebb piaci körülményekhez vezet, ami árfolyamfelhajtó hatással jár. Ez a folyamat pedig már el is indult: négy nagy amerikai kitermelő nemrég bejelentette, hogy csökkenti előállítási ütemét, ami minden bizonnyal középtávon már elősegítheti egy fenntarthatóbb piaci egyensúly előállását.

Azt sem szabad viszont elfelejteni, hogy a keresleti oldal jelenleg kifejezetten szerencsésnek mondható: a tél ugyanis ismét enyhe volt mind Európában, mind Amerikában, az öreg kontinensen pedig a gazdaság is elég rossz állapotban van, így az ipari kereslet is látványosan visszaesett az elmúlt időszakban, ami együttesen hozzájárult az árszínvonal csökkenéséhez is.

Évek óta nem volt ilyen olcsó a földgáz a nemzetközi árupiacon

Véleményem szerint azonban a jelenlegi szintek már nem lesznek sokáig fenntarthatók: az orosz LNG-export ugyanis a háború folytatódásával könnyen visszaeshet, a kínálati oldalt pedig további geopolitikai feszültségek is tovább szűkíthetik, ezért úgy vélem, a mélypontot hamarosan elérjük, onnantól pedig a visszapattanás veheti át a gyengélkedés helyét a kurzuson.

A kakaó árfolyamáról viszont mindennek az ellentéte mondató el, a kakaóbab tonnája ugyanis az idén kétszeresére drágult, ez pedig hamarosan lecsapódik majd a mindennapi vásárlásaink, így a csokoládé bolti árában is. Hol lehet ennek a felfutásnak vége?

Amit a kakaóbab piacán látunk, az a tankönyvi példája annak, amikor egy termék kínálati oldala elképesztően szűk és érzékeny mindenféle külső sokkra, a keresleti oldal viszont végtelenül tág és relatíve ellenálló szinte minden körülménynek. A globális kakaókínálat 70 százaléka a nyugat-afrikai régióból származik, melynek kakaócserjéi egyre öregszenek, így rendszeresen szükségük van mindenféle rovarirtó szerekre, hogy termőképesek maradjanak. A kakaót termelő gazdaságok ugyanakkor nagyon aprók, egy-egy családi vállalkozás, melyek a fő előállítói a terménynek, általában legfeljebb két-három focipályányi területen termel, így az egyes családok alkupozíciója elképesztően gyenge a kikötőben a kakaót felvásárló nagyvállalatokkal szemben, melyek szinte egyedül képesek megszabni az árat, amelyen megveszik tőlük a babot, majd azt az általuk jónak ítélt áron tudják továbbértékesíteni is.

Év eleje óta kétszeresére nőtt a kakaó ára, és messze még a felüdülés

Mindez azt jelenti, hogy a korábbi tézis, mely szerint az alacsony árak legjobb ellenszere az alacsony ár, ellentettje itt nem tud érvényesülni: a magas árak ugyanis nem eredményeznek termelési növekedést, mivel a termelők nem kapnak magas összegeket a terményeikért, így nincs okuk, sem lehetőségük többet termelni, így gyakorlatilag

nincs más választásunk, mint kivárni, míg a keresleti oldal magába roskad, és ezen keresztül csökkenti a világpiaci árakat.

A fény azonban valamilyen szinten már látszik az alagút végén: jövő májusi határidős jegyzések jelenleg közel 3100 dollárral alacsonyabb áron járnak már, mint az ideiek, ami arra enged következtetni, a befektetők jobb termést várnak jövőre a régiótól, így alacsonyabb árak mellett is szívesen kötnek már rá ügyleteket. Fontos viszont kiemelni, hogy ezek a relatíve alacsony árak sem tekinthetők alacsonynak történelmi összehasonlításban: ez az 5000 dollár körüli árfolyam is korábban soha nem látott drágaságot jelent a piacon, így a csoki ára hosszú távon sem menekül majd meg.

Végül pedig ejtsünk egypár szót a elektromos autókhoz használt fémek piacáról is, mert itt azért voltak bőven izgalmak az elmúlt években. A lítium például az EV-k berobbanását követően közel tizenötszörös árfolyam-emelkedést produkált, azóta viszont drasztikusan beszakadt a kurzus. Milyenek a kilátások ezen a téren?

A lítium beszakadása valóban kifejezetten izgalmas történet volt, a jelenlegi szintek mellett viszont már inkább azt látjuk, hogy a stabilizálódás irányába indulhat el az árfolyam, és hamarosan az emelkedésé lehet a főszerep: a kitermelést ugyanis már visszafogták a gyártók, ami az erősödés támasza lehet. Az igazán érdekes történet azonban most már nem a lítium, hanem sokkal inkább a réz az EV-fémek piacán: az elektromos autók iránti érdeklődés ugyanis átmenetileg lassulni kezdett, ez pedig jelentős hatással van a lítium iránti keresletre is – nem úgy a rézre.

A réz ugyanis sokkal ritkább, mint a lítium, így a kínálat alapvetően is sokkal szűkebb,

ezzel párhuzamosan pedig a réznek a felhasználási területei is messze felülmúlják a lítiumét. A réz bányászatával foglalkozó cégek mindezen felül már bejelentették, vissza kényszerülnek fogni az idei és nagy valószínűséggel még a jövő évi kitermelést is a számukra kedvezőtlenül alakuló időjárási folyamatok és szélsőségek nyomán, ami tovább csökkenti a piacon elérhető mennyiséget, árfelhajtó hatást fejtve ezzel ki a fém kurzusára. A jövőre vonatkozó kedvező előrejelzésektől függetlenül azonban érdemes megnézni, mit is csinált az árfolyam az elmúlt időszakban, kifejezetten kedvezőtlen világgazdasági környezetben.

Közel két éve oldalazik a réz árfolyama, ez kifejezetten jó előjel a piacon

Az árfolyam az elmúlt két évben szinte végig oldalazó mozgást mutatott, annak ellenére, hogy ez az időszak

a történelmi léptékben is szigorú hitelkörnyezetről,

a recessziós félelmekről

és egy olyan, az összeomlás szélén táncoló kínai gazdaságról

szólt, amely a globális rézkereslet közel 50 százalékáért felel. Az, hogy a réz ebben a környezetben is végig tudta tartani az értékét, egyértelműen azt jelenti, hogy erős mögöttes értékkel rendelkezik: ez nem véletlen, hiszen a napelemektől kezdve a szélerőműveken át a teljes villamosenergia-hálózat fejlesztésének szinte minden lépéséig, minden zöldítési törekvésben felhasználják.

Ez hosszú távú, erős keresletet biztosít a réz számára, ezért az egyik kedvenc befektetésünk jelenleg,

az ezüsttel karöltve, amely a réz felülteljesítése és az arany magasan stabilizálódó árfolyamszintje mellett akár a nevető harmadik is lehet a fémek versenyében.