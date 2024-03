Gombamód szaporodnak Pesten is a bitcoin-ATM-ek – mutatjuk, hogyan működnek Magyarországon is szép számmal találni kriptodevizák adás-vételére használható ATM-eket, ám ezek működése sokak számára bonyolultnak tűnhet. Hogyan is működnek ezek a bitcoin-ATM-ek, mekkora díjakkal dolgoznak, és mennyi időbe telik, mire megkapjuk a kívánt devizánkat?