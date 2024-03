Versenyt fut az idővel Donald Trump volt elnök, egyúttal republikánus jelölt. Bár a kilátásai most sokkal jobbak, mint pár nappal ezelőtt, amikor már úgy tűnt, az ingatlanaira kell kölcsönt felvennie, hogy kifizethesse brutális büntetését.

A 454 millió dollárt a New York-i bíróság rótta ki rá. Közösségimédia-oldala azonban pénzügyi mentőövet dobhat Trumpnak. Ma szavaznak a Truth Social mögött álló TMTG és az ennek tőzsdére vitelére létrehozott biankócsekkcég (SPAC: speciális célú akvizíciós társaság), a Digital World Acquisition (DWAC) egyesüléséről. A DWAC már üres társaságként is elképesztő ralit produkált az elmúlt hónapokban. Lelkes republikánusok ugyanis mémrészvénnyé hájpolták. És hétfőn már az új cég foroghat a tőzsdeparketten, akár 3,5 milliárd dollárt hozva Trumpnak. Épp időben, mert Letitia James New York-i főügyész már

a jövő héten kezdené Trump vagyonának lefoglalását.

Jó kérdés, hogy ilyen szoros menetrend mellett

időben érkezik-e a tőkeinjekció.

Hiába duplázódik vélhetően Trump tulajdonosi részesedésének becsült nettó értéke, mert hat hónapig nem adhatja el a részvényeket, és kölcsönfedezetként sem helyezheti letétbe őket. Hacsak nem kap felmentést a Truth Socialt tőzsdére vezető társaságtól.

Mindenesetre hat hónapos horizonton is nagyban javítja Trump fizetőképességét a 3,5 milliárd dollárra becsülhető extrabevétel, amelynek a forrása a mémrészvények tematikáját idézi. A The Wall Street Journal szemezgetett a nyolcezer felhasználót tömörítő egyik Truth Social-fórum bejegyzéseiből:

Hétfőn és kedden többször vásároltam, apránként… Ez egy Igazság Mozgalom, nem számít, mi történik holnap… Mindenképp megnyerjük ezt a háborút.

A DWAC-részvények, amelyek csütörtökön 42,81 dolláron zártak, nem a fundamentumok alapján forognak, az intézményi befektetők nem is kereskednek ezekkel a papírokkal – mondta az amerikai tőzsdei lapnak Kristi Marvin, a SPAC Insider vezérigazgatója.

Lelkes republikánusok napi vásárlásokkal és közösségi hájpolással hajtják fel az árfolyamot

Trump pénzügyi hátránnyal fut neki az elnökválasztási kampánynak. Ennek oka, hogy

sok republikánus adományozó még mindig ódzkodik a támogatásától.

Február végén Biden kezében 155 millió dollár volt, míg Trump kampánykasszájában csak 74 millió dollár. Igaz, az adománygyűjtés még a kezdeti szakaszánál tart. Ráadásul a Trumpot kísérő ingyenes médiavisszhang kipótolhatja a pénzügyi hátrányt. Továbbá elemzők emlékeztetnek, hogy 2016-ban Hillary Clinton kampánycsapata kétszer annyit költött, mint a Trump-csapat, mégis veszített.

Tavaly 400 milliónyi készpénzre és hárommilliárd dollárnyi eszközre (szállodák, üdülőhelyek, golfpályák és New York-i ingatlanok) becsülték Trump vagyonát.

Trump cégei 2016 óta nem az üzletkötésekre összpontosítanak,

hanem a mérlegüket erősítik, többek közt leépítve az adósságokat. Bár az ingatlaneladások hosszú hónapokig elhúzódhatnak, s a Truth Social-részvények sem értékesíthetők fél évig, de a volt elnök elég vagyonos ahhoz, hogy baráti kölcsönökre számítson olyan milliárdosoktól, mint Richard LeFrak New York-i ingatlanmágnás, Andy Beal texasi bankár vagy a Las Vegas-i kaszinótulajdonos, Phil Ruffin.