Kimagasló, 33 százalékos mértékben nőtt a Foxconn negyedéves profitja, az Apple legfontosabb bérgyártója 1,69 milliárd amerikai dolláros nyereséget mutatott fel a tavaly október-decemberi időszakra, míg az LSEG elemzői konszenzusa megállt 1,39 milliárd dollárnál. A váratlanul nagy nyereséget a tajvani óriásvállalat a mesterséges intelligenciát (MI) kiszolgáló szerverek iránti dinamikusan növekedő igényekkel magyarázta.

A Foxconn bevételeinek durván fele a Apple-től származik.

Fotó: AFP

A világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártójánál a felhőalapú és a hálózati eszközöket, köztük a szervereket összeszerelő üzletág adta a bevételek 20 százalékát, míg a fogyasztói elektronikai üzletág 58 százalékot képviselt – idetartoznak az okostelefonok is – írja a Reuters.

A Foxconn gyorsjelentésében közölte, hogy az első negyedévre az egy évvel korábbihoz képest enyhe bevételcsökkenésre számít, és az intelligens számítógépes elektronikából származó bevételek is valószínűleg csökkennek ebben az időszakban.

A hivatalosan Hon Hai Precision Industry Co Ltd. néven működő vállalat azonban a teljes üzleti évre már „jelentősen magasabb”, de konkrétan nem számszerűsített forgalmat és eredményt vár. Megjegyzik, hogy a szezonalitás miatt az év első három hónapja rendszerint alacsony forgalmat hoz, az utóbbi három évben is ezt tapasztalták.

Bíznak legnagyobb megrendelőjükben, az Apple-ben, amely a múlt hónapban erős gyorsjelentést tett közzé,

jóllehet legnagyobb exportpiacán, Kínában az iPhone készülékek kormányzati és állami vállalati szférában történt betiltása, illetve korlátozása miatt megcsappant az okostelefonjaik iránti kereslet.

A Counterpoint Research adatai szerint az iPhone eladások az idei első hat hétben éves alapon 24 százalékkal estek vissza Kínában, úgyhogy illúzió lenne javuló trendre várni. Az iPhone forgalmán az sem segített, hogy az amerikai cég tőle szokatlan árkedvezményekkel próbálta serkenteni kínai eladásait.

Az MI-szerverek esetében viszont pozitív az irány, a JPMorgan elemzői szerint 2025-ben már ezek hozzák majd a Foxconn bevételének 10-12 százalékát.