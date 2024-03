Miközben a árfolyama egyre újabb magasságokba emelkedik, egyre többen spekulálnak a közelgő „feleződésre”, amely reményeik szerint tovább gyorsíthatja a ralit a legnépszerűbb kriptodeviza piacán.

Megéri még bitcoint bányászni? Fotó: Shutterstock

Mi az a feleződés a bitcoinok esetében?

A feleződés amúgy nem más, mint a bitcoin alapjául szolgáló blokklánc-technológia módosítása, amelynek célja, hogy csökkentse az új bitcoinok létrehozásának ütemét, miután eddig már körülbelül 19 millió darabot bocsátottak ki.

Nakamoto Szatosi, a bitcoin atyja ugyanis már eleve úgy tervezte meg ezt a digitális devizát, hogy a mennyisége ne lépje túl a 21 millió bitcoint. Az ennek érdekében a digitális deviza kódjába írt feleződés pedig úgy valósul meg, hogy

a felére csökken az új bitcoinok forgalomba kerülésének üteme.

A blokklánc-technológia lényege, hogy a „bányászatnak” nevezett folyamat során új információblokkokat hoznak létre, amelyeket hozzáadnak a korábbi lánchoz.

A bányászok a bővítéséért új bitcoinok formájában kapják meg a jutalmukat, feleződéskor pedig az történik, hogy ezeknek a jutalom bitcoinoknak a mennyisége a felére csökken. Ezáltal a bányászat kevésbé lesz nyereséges, és lelassul az új bitcoinok előállítása.

A blokkláncot úgy tervezték, hogy amikor újabb 210 ezer blokkot adnak hozzá a lánchoz, jön a feleződés. A Reuters szerint ezért erre nagyjából négyévente kerül sor.

Ugrik-e az árfolyam?

Egyes befektetők szerint, mivel a bitcoin értékét éppen a korlátossága adja, a feleződés miatt emelkednie kell az árfolyamnak. Mások szerint viszont az előre látható feleződést már beárazta a piac.

A kriptopiac azonban nem igazán átlátható, azt is nehéz megmondani, hogy a jelenlegi árfolyam-emelkedés mögött mi áll. Az egyik ok persze minden bizonnyal az lehet, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet januárban jóváhagyta a bitcoin-ETF-eket, azaz a bitcoin árfolyamát követő tőzsdén kereskedett befektetési alapokat, amelyek kevésbé kockázatosak, mint maga a bitcoin. Emellett a várható amerikai kamatcsökkentés is kedvező a kriptodevizákra nézve.

A kriptokereskedés spekulatív világában azonban az elemzők által a bitcoin árfolyamában bekövetkezett változásokra adott magyarázatok sokszor önbeteljesítő piaci narratívákká válnak.

Amikor a legutóbbi felezésre 2020. május 11-én sor került, az árfolyam a következő héten körülbelül 12 százalékkal emelkedett.

Később pedig még egy meredek rali következett, de azt már a járvány miatt otthon ülő kisbefektetők kényszerű befektetéseivel magyarázták.

Négy évvel korábban viszont csupán 1,3 százalékkal emelkedett a kurzus, majd néhány héttel később zuhanórepülésbe kezdett.

A szabályozó hatóságok mindenesetre már több ízben figyelmeztették a kisbefektetőket, hogy a bitcoinpiac rendkívül spekulatív, amelyet pszichológiai tényezők hajtanak, és az ETF-ek engedélyezése dacára nagyot bukhatnak a kriptodevizákkal.

Szerdán délutánig 1,7 százalékkal, 72 601 dollárra emelkedett a bitcoin kurzusa.