Kedden óvatos erősödésbe kezdett a forint, az eurót kicsivel 397 alatt jegyzik. A délutáni jegybanki kamatdöntő ülésig nem is várható őrült csapkodás, utána viszont izgalmasnak ígérkezik a kereskedés.

Az MBH Bank várakozása szerint a jegybank 75 bázisponttal fogja csökkenteni az alapkamatot, azonban ennél nagyobb ütemű vágás esetén vélhetően átlépné a 400 forintot is egy euró ára.

A döntés kihirdetése 14 órakor esedékes, majd 15 órakor jelenik meg a közlemény, és várhatóan ekkor kezdődik a háttérbeszélgetés is. Az Equilor elemzői is 75 bázispontos kamatvágást prognosztizálnak,

mivel a forint gyengülése mellett számos egyéb kockázat is azonosítható.

Nem is rövid a lista: a hazai CDS-felárak emelkedése, a jegybanktörvény körül kialakult vita, az uniós források bizonytalansága, illetve a forintgyengülés miatt erősödő hosszú távú inflációs kockázatok mind a 75 bázispontos csökkentés mellett szóló érvek, míg az ennél nagyobb kamatvágást indokolná a várt alatti februári a betétikamat-sapka eltörlése, illetve az EKB közelgő kamatvágása. Megítélésük szerint a kockázatok vannak többségben,

ez az óvatosabb, 75 bázispontos vágást indokolja, amely egyébként a piaci konszenzussal is megegyezik.

Kulcsfontosságú döntés előtt Matolcsyék – ettől függ, ismét 400 forint lesz-e egy euró Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely egy hónap után tovább faraghatja az alapkamatot. A szakértők az elmúlt hetek forintmozgásai után szinte biztosra veszik, hogy a jegybank behúzza a kéziféket. Habár az infláció egyre jobban néz ki, az óvatosság a következő hónapokban is maradhat, ami nem feltétlenül csak az MNB-n múlik.

Ha ennél nagyobb, 100 bázispontos kamatvágást hajtana végre az MNB, az a forint további gyengülését, míg az 50 bázispontos vágás a forint erősödését okozhatná – érveltek az Equilor szakértői.

Hasonló lépést várnak az ING Banknál is, szerintük most a forint kiegyensúlyozott pályán mozog, kissé meglepte őket a relatív jó teljesítmény az elmúlt napokban. Egy erős kommentár az MNB-től még rá is erősíthet erre a trendre. Ugyanakkor elég sok a bizonytalanság, nagyobb volatilitást várnak délután, az irány azonban egyelőre megjósolhatatlan.