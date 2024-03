A nagy amerikai légitársaságok körében a fordulat 2023 október végén kezdődött, akkor több szektornál is éles javulás mutatkozott, ami alapvetően azóta is tart. Az amerikai S&P 500 is új csúcsokra tudott erősödni, az index már 5200 pont felett jár. A légitársaságoknál is alapvetően erősödésre került sor, bár a komoly fordulatot egy jelentős lejtmenet előzte meg még 2023 nyarán. Azóta a szektort követő ETF-ek alapvetően 35 százalékot tudtak erősödni, ami fél év alatt remek eredménynek számít. Új csúcsról persze még nem beszélhetünk.

A United Airlines kilátásait egyre pozitívabban ítélik meg a befektetők / Fotó: Shutterstock

A Delta viszont majdnem 50 százalékot tudott javulni, míg a United „csak” kicsit több mint 30-at, miközben az American Airlines kapcsán 37 százalékos plusz mutatkozott. A Delta kapcsán remek szárnyalást lehetett látni, miközben a mozgóátlagokat is áttörte már az árfolyam, erre pedig látszólag az American és a United kapcsán most kerül éppen sor.

Utóbbi különösen érdekes, mivel láthatóan egy emelkedő trendcsatornában mozog, valamint a 200 napos mozgóátlag is egyelőre megakasztotta a tegnapi gyengébb szereplésnél a mínuszokat. Miközben a papír 45 dollár körül mozog, addig látható, a COVID előtti 95 dollár körüli szintek még nagyon messze vannak, valamint a felpattanás során elért 60 dolláros szintek is.

A céget követő intézményi elemzők optimistábbak, mint a Delta vagy az American kapcsán. Utóbbiaknál is várnak még 15-16 százalékos felértékelődést a Bloomberg konszenzusa alapján, de a United kapcsán 36 százalékot lehet látni, miközben a konszenzus célárai is kismértékben, de stabilan tudnak erősödni, ami szintén jó jel.

Közben a cég eredménytermelése már nem volt rossz a korábbi időszakban, 2023-ban is sikerült 9 dollár feletti tisztított EPS-t elérni, a következő években pedig 10 dollár fölé emelkedhet a teljesítmény.

A mostani árfolyamból is látszik, hogy alig 4,5 körüli 12 havi előretekintő P/E ráta jön ki ebből, ami a Delta és az American viszonylatában is a legkedvezőbb érték.

Ugyanakkor a kockázatok között az olajárakat is meg kell említeni, ahol az utóbbi időben már kisebb emelkedés mutatkozott. Ennek kapcsán érdekes nyár elé néznek a befektetők, de a fundamentumok és a technikai kép alapján érdemes lehet figyelni a United Airlines részvényét.