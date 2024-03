Társadalmi vitára bocsátotta a Nemzetgazdasági Minisztérium a kriptoeszközök piacáról szóló törvénytervezetet, ami lényegében szabályozná a digitális befektetési eszközök jövőbeni kereskedhetőségét. A legszembetűnőbb változás, hogy – a jogszabály elfogadása, és hatályba lépése után – magyarországi bankok is kínálhatnának kriptoeszközöket ügyfeleik számára.

A javaslat szerint a Magyar Nemzeti Bank lenne a kriptoeszközöket felügyelő hazai szerv.

Fotó: Shutterstock

Fontos látni, hogy az MNB a digitális eszközök értékesítési folyamatát ellenőrizheti (ha ez egy Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél, és nem csak határokon átnyúló szolgáltatást biztosító pénzügyi cégnél történik), ugyanis miután decentralizált eszközökről van szó, a tokenek árának mozgását, a szélsőséges változásokat befolyásolni továbbra sem tudja.

A kriptoeszközök népszerűsödése borítékolható, ugyanis még

az eddigieknél is könnyebben elérhetőek lesznek a magyar befektetők számára.

Az más kérdés, hogy a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatást kínáló cégeknél, például a Revolutnál már eddig is könnyen elérhetőek voltak a kriptoeszközök. Jelen pillanatban azt is nehéz megbecsülni, hogy eddig mekkora gátat jelentett a kriptotőzsdei jelenlét, és a digitális pénztárcák használatának szükségessége a digitális világ iránt érdeklődő, és abban jártassággal rendelkező „kriptohívő” befektetői körnek.

A közelmúltban tapasztalt bitcoin-rallihoz az is hozzájárult, hogy többszöri halasztás után néhány hónapja zöld utat kapott az első ETF, azaz tőzsdén kívül kereskedett alap az amerikai tőzsdefelügyelettől (SEC). Természetesen ez a lépés is hozzájárult ahhoz, hogy a bitcoint valóban „legitim” eszköznek tartsa a befektetői közösség, ami hosszú távon mindenképpen az eszköz drágulását támogatja. Ennek is köszönhető tehát, hogy a bitcoin a napokban megközelítette mindenkori árfolyamcsúcsát, 62 ezer dollár fölött jegyzik.

Ebben a megközelítésben tehát a magyar jogalkotó követi a nemzetközi trendeket, és igyekszik elfogadottabbá tenni a bitcoint – ez is önmagában nagy változás az évekkel ezelőtti kriptoellenes hozzáálláshoz képest.

Innováció+befektetővédelem

A törvénytervezet szövege szerint a kriptoeszközök által biztosítoot lehetőségekből, és a digitális piac veszélyeiből adódóan a kialakítandó jogszabály céljai a következők:

- támogatni kell az innovációt, az új technológiák alkalmazását,

azaz immár nem "üldözi" a jogszabályalkotó a kriptoeszközöket

- biztosítani kell a fogyasztó- és befektető-védelmet

A törvényalkotó bizonyosan az eddigieknél jobban átlátja majd a kriptoeszközökkel üzletelő befektetői kört, ugyanakkor legfeljebb annyit szabályozhat, hogy a Magyarországon bejegyzett pénzügyi cégek közül ki bocsáthat ki kriptoeszközt.

- kiemelten fontos a kriptoeszközökkel kapcsolatos jogbiztonság, a pénzügyi stabilitás és a monetáris szuverenitás.

A szöveg arra utalhat, hogy amennyiben veszélybe kerülhetnek a magyar befektetők, szélsőséges esetben az MNB akár be is tilthatja a kriptoeszközök kínálatát a magyarországi cégek számára.