Jó hírt kaptak a Richter részvényesei csütörtökön, a gyógyszergyártó részvényeire újabb céláremelés érkezett, ezúttal Kanadából.

Egyre több elemző várja 12 ezer forint fölé a Richter részvényárfolyamát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Royal Bank of Canada (RBC) háromszáz forinttal megtoldotta eddigi árfolyam-várakozását, 12 200 forintra taksálva immár a magyar gyógyszergyártó papírjainak értékét.

A frissített célár alapján 31 százalékos ralira lehet kilátás a következő 12 hónap folyamán. Az RBC a jókora hozamkilátások miatt továbbra is vételre ajánlja a részvényt.

Mások szerint is vonzó árazású a Richter

Március elején a Berenberg állt elő elsőként megemelt árfolyam-várakozással azt követően, hogy a kőbányai központú társaság a piaci konszenzust felülmúló negyedéves teljesítményről számolt be. A 2023 utolsó három hónapjában megtermelt 203,2 milliárd forintos árbevételt és 36 milliárdos adózott nyereséget 10 310-ről 11 675 forintra emelt célárral honorálta a német befektetési szolgáltató.

A hazai blue chipek közül a Richtert tartja a legalulértékeltebbnek és egyben a legvonzóbb árazásúnak „hihetetlen készpénztermelési potenciálja” miatt a Concorde is, amely 12 990 forintra várja a kurzust egyéves horizonton.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 10 993 forint, ami 18 százalékos árfolyam-emelkedést vetít előre. Hat befektetési szolgáltató vételre javasolja a papírt, két további bróker pedig tartást ajánl.

A biotechnológiai piacon terjeszkedik a magyar gyógyszergyártó

A magyar vállalat a hónap elején jelentette be, hogy két vegyesvállalatból is kivásárolta partnerét. A Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG. 50 százalékos és a Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG. 30 százalékos üzletrészéért összesen 112,4 millió eurót fizetett a Richter, amely a biotechnológiai üzletágát erősítené a felvásárlásokkal.

A Richter kurzusa 0,6 százalékot emelkedett a csütörtöki kereskedés első szakaszában, idén eddig 7 százalékkal drágult a papír.