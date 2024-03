A Bank of America (BofA) elemzői megemelték a Taiwan Semiconductor (TSMC) célárát, mivel szerintük a vállalat kulcsfontosságú és ráadásul hosszú távon is vezető szerepet játszik a mesterséges intelligencia (MI) fellendülésében.

A TSMC kínai üzeme / Fotó: AFP

A mintegy 16 százalékos emelést – amely révén az egyik legnagyobb amerikai pénzintézet elemzői most már 880 tajvani dollárra ( 1 tajvani dollár = 0,032 amerikai dollár) várják a TSMC árfolyamát – azzal indokolták, hogy várhatóan erőteljesen megugrik a kereslet a cég által gyártott úgynevezett fejlett csomópontok iránt, hiszen amellett, hogy képesek az MI működtetéséhez szükséges irdatlan számítási teljesítményre, az energiamegtakarítást is támogatják. A cég papírjai hétfőn 764 tajvani dolláron zártak a Tajvanban.



„A fejlett csomópontoknak fokozott jelentőségük lesz az MI által támasztott hatalmas számítási teljesítményigények kiszolgálásában, amint azt Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója és Morris Chang, a TSMC alapítója is kiemelték” – mondták az elemzők.

A BofA várakozásai szerint az iparág vezető bérgyártójának a bevételei 2023 és 2025 között évi 22 százalékkal nőnek – írja az Investing.com online hírportál.

Továbbá az is a tajvani cég malmára hajtja a vizet, hogy az Intel a közelmúltban a Lunar/Arrow Lake CPU lapkák gyártását is a TSMC-hez szervezi ki – tették hozzá az elemzők.

A TSMC amerikai tőzsdén is jegyzett részvényeit amúgy vételre ajánlja az LSEG elemzői konszenzusa, bár a befektetők egy kissé előreszaladtak a vételével. Az elemzők medián célára ugyanis 129 dollár, miközben a papírokat már 138,5 dollárért kapkodják a Wall Streeten.