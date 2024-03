Jeff Ubben aktivista befektető csatlakozik a Bayer felügyelőbizottságához, miközben a nehéz helyzetben lévő német vegyipari és gyógyszeripari konglomerátum arra készül, hogy a jövő hét elején tájékoztassa a befektetőket a cég lehetséges feldarabolásáról.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ubben egy évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy 0,83 százalékos részesedést szerzett a Bayerben, és vezető szerepet játszott Werner Baumann akkori vezérigazgató leváltásában, akit Bill Anderson, a Roche korábbi vezetője váltott fel. Anderson elfogadhatatlannak minősítette a német konglomerátum teljesítményét, és februárban bejelentette az három évre történő felfüggesztését, hogy megőrizze a készpénztermelési képességet, és csökkentse a bénító adósságterhet.

Az új vezérigazgató a befektetők nyomására tavaly stratégiai felülvizsgálatot indított, erről jövő kedden, amikor az éves eredményekről is beszámol, tájékoztatja a befektetőket.

Ubben a Financial Timesnak elmondta, hogy továbbra is tartja a részesedését, és nem kívánt további kommentárokat fűzni az ügyhöz. Az amerikai befektető a ValueAct nevű aktivista alap társalapítója, tagja az amerikai ExxonMobil olajipari nagyvállalat igazgatótanácsának is. A befektető már tavaly januárban úgy vélte, hogy a német konglomerátum üzletágai jól teljesítenek, viszont

a menedzsment a hibás abban, hogy ez nem tükröződik a részvények árfolyamában.

A vállalatot az Egyesült Államokban több milliárd dollárra perelték be a glifozáttartalmú gyomirtó szerével kapcsolatban. Az üzletágat az amerikai rivális Monsanto 2016-os ellentmondásos felvásárlása során szerezte meg. A felperesek szerint a gyomirtószer rákot okoz. A vállalat gazdálkodása szempontjából szintén rossz hír, hogy gyógyszeripari részlegének kulcsfontosságú szabadalmai hamarosan lejárnak, ráadásul tavaly leállította egyik legreményteljesebb új gyógyszerének késői fázisban lévő kísérleteit.

A németországi kétszintű vállalatirányítási rendszerben a felügyelőbizottság nem vesz részt a napi döntések meghozatalában, de felügyeli az ügyvezető igazgatóság munkáját, és elszámoltatja azt.

Átszervezési kényszer

Ubben mellett a Bayer Nancy Simoniant, a Syros Pharmaceuticals amerikai biotechnológiai vállalat korábbi vezérigazgatóját és Lori Schechtert, az amerikai McKesson egészségügyi konszern korábbi jogtanácsosát jelölte a felügyelőbizottságba. A részvényesek a jelölésekről a vállalat április végi éves közgyűlésén szavaznak majd.

A Bayer tegnap bejelentette, hogy idő előtt távozik Heiko Schipper, a fogyasztói egészségügyi egység vezetője, akit Julio Triana, a csoport gyógyszeripari részlegének egyik vezetője vált. A vállalatóriás fontolóra vette, hogy leválasztja a vény nélkül kapható gyógyszerekre szakosodott fogyasztói egészségügyi üzletágat – létfontosságú lenne készpénzhez jutnia.